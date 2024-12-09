法國製聖誕髮飾可愛又精緻　雪人、聖誕樹髮夾送禮自用兩相宜

▲模特兒佩戴亞歷山卓聖誕節聖誕樹豆扣夾，4,100元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

隨著節慶派對腳步近了，各大時尚品牌推薦的閃亮服裝紛紛出籠，若喜愛低調優雅風格的服裝，不妨靠「髮上珠寶」吸睛。主打百分百法國手工製造的精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris），推出聖誕主題髮飾，不僅融合華麗的金、紅色調與孔雀石、赤鐵礦寶石的迷人色調，也加入聖誕樹、小天使、雪人、麋鹿、薑餅人等可愛的聖誕元素，送禮自用兩相宜。





▲模特兒別著亞歷山卓華麗聖誕樹豆扣夾金色款，5,800元。

亞歷山卓聖誕新品中聖誕樹豆扣夾就有2種設計，一款為多數人第一聯想的綠色小樹版本，另一款設計更奢華，呈現層疊鏤空線條的聖誕樹並點綴施華洛世奇珍珠，而小巧的小天使、雪人、麋鹿、薑餅人等款式也以小珍珠或施華洛世奇水晶裝飾，更顯精緻華麗，

▲亞歷山卓冰晶雪花豆扣夾紅色款，9,800元。





▲亞歷山卓聖誕節豆扣夾小雪人款，3,100元。





▲亞歷山卓聖誕襪造型豆扣夾，4,100元。

施華洛世奇（Swarovski）於佳節之際不僅有璀璨高調的首飾供配搭，也積極搶攻居家裝飾與送禮市場，發表翠綠色、油桶紅、溫暖的金色調構成的Holiday Cheers系列聖誕老人、薑餅人等造型擺件，而裝飾聖誕樹的掛飾則主打雪花造型的Gema系列，採用首飾鑲石技術為雪花掛飾鑲嵌紅、綠、黃、藍4種顏色水晶，每一件掛飾都綴有86顆混合切割水晶和一條配套的羅緞絲帶，另有鑲嵌296顆綠色和透明水晶Gema Holiday Tree，可作為餐桌擺件。





▲施華洛世奇Holiday Cheers Dulcis系列擺件各個模樣可愛。（圖／施華洛世奇提供，以下同）





▲施華洛世奇Gema系列雪花造型掛飾與擺件採用首飾鑲石技術，展現耀眼光芒。