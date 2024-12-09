蕭敬騰美國巡演換新中式禮服嗨唱　婚禮後再穿夏姿「偏好一細節」





▲蕭敬騰與妻子林有慧（Summer）舉辦世紀婚宴，選穿夏姿的新中式禮服 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

蕭敬騰日前與妻子林有慧（Summer）舉辦世紀婚宴十分甜蜜，而他緊接著在12／1世界巡迴演唱會美國San Jose末站演出，造型上再度選擇夏姿為他量身打造的新中式套裝，與婚禮上的禮服形成低調的呼應，不變的立領細節，也可見蕭敬騰對於東方元素的喜愛。





▲蕭敬騰在演唱會中再次身著夏姿訂製服登場，此次以一襲搶眼的「螢光綠」緞帶毛呢套裝為主打演出服 。（圖／品牌提供）





▲設計師以螢光綠緞帶毛呢布面呼應，打造蕭敬騰喜愛的立領中式元素 。（圖／品牌提供）



蕭敬騰在演唱會中再次身著夏姿訂製服登場，此次以一襲搶眼的「螢光綠」緞帶毛呢套裝為主打演出服，作為「野生」演唱會主視覺色系，設計師以螢光綠緞帶毛呢布面呼應，並運用撞色的桃紅織帶、寬緞帶彰顯出搶眼視覺。在訂製過程中，蕭敬騰也表示自己對於新中式元素 「立領」的獨特喜好，設計師便將西式的火山領與中式的連袖剪裁融合，於正面打造出順貼肩頸線條的改良式中式連袖輪廓，背面剪裁則以西裝經典接袖方式呈現，在內斂的東方設計語彙中，與搖滾精神取得了完美的平衡。





▲Summer身穿LinLi Boutique訂製款《典雅本白馬甲魚尾白紗》作為婚宴主白紗。（圖／喜鵲娛樂提供)



蕭敬騰與妻子Summer一向相當支持台灣設計，大婚時Summer的婚紗則是出自LinLi Boutique團隊，主白紗以馬甲線條搭配裙型魚尾營造率性浪漫風格，而頭紗上頭以手繡手法繡上Summer與蕭敬騰的英文名字與婚宴日期「Jam & Summer 2024.10.13」，相當有紀念性。