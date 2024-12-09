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關於坂口健太郎的6件事！當過排球隊長、被譽為「最適合UNIQLO的男人」

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文／妞新聞

坂口健太郎最近不只進軍韓國影劇又掀起滿滿話題，與有村架純主演的新作品《再見的延續》也已經在Netflix上架，這位全能型暖男在螢光幕前活躍度越高，就越擄獲千萬少女阿姨的心，如果你對他還停留在「鹽顏系男孩」是不夠的，跟著妞編一起把坂口健太郎身家通通挖出來，一起感受他從內到外的魅力吧！

1. MBTI是….

這位行走的純淨男神，MBTI竟然是ENFP競選者！沒錯，就是傳說中的「快樂小狗」、「活力滿滿小太陽」，讓人產生對坂口健太郎更多遐想，自由不羈又不失溫柔，能夠輕鬆應對各種場景，難怪各種角色都能駕馭。


2.不只會演戲，還是運動好手

在國中到高中時期，坂口健太郎不僅是排球隊成員，還是帥氣爆表的主將隊長！他也曾說過人生遺憾就是沒有帶領過球隊拿到春高冠軍，也很多Ken醬的同學表示，他只要到任何地區比賽，場邊絕對有啦啦隊強力支援，從高中就開始狙擊少女心。

 

▲坂口健太郎在國高中時期是排球隊長。（圖／livedoor News

3. 漫畫男主都以他為靈感源泉

坂口健太郎的外貌竟然是多部漫畫角色的靈感來源！其中就包括大熱韓漫《無法抗拒的他》，由宋江飾演的男主角「朴宰彥」，那冷峻又帶點無害的氣質，完全就是為他量身打造。

 

▲坂口健太郎的外貌是多部漫畫角色的靈感來源。（圖／IG@gq_korea）

4. 男神的好兄弟也是男神

坂口健太郎和韓國超人氣男星朴寶劍是好友這件事，簡直是粉絲界的福音！他們在MAMA盛會上結緣，便一直保持友好聯繫，不僅會在韓國見面，還經常因為共同的興趣交流。當坂口和朴寶劍坐在咖啡館閒話家常時，那畫面帥到根本是少女偶像劇的場景！

5. 模特兒出道再轉型

坂口健太郎可是19歲就登上《Men's Non-No》成為專屬模特兒，還在2014年憑著神仙顏值成為雜誌封面首位單獨登場的模特兒！這不僅讓他一炮而紅，更成了無數品牌的心頭好，近期釋出Uniqlo Korea的代言照片，硬是把平價服飾穿得像時尚精品，被譽為「最適合Uniqlo的男人」。

▲坂口健太郎19歲就登上《Men's Non-No》成為專屬模特兒。（圖／維基百科）

從模特兒到演員的轉型之路，也一步步證明他的演技實力也配得上顏值。

 6.極簡生活

Ken醬曾向媒體自爆，他的家裡幾乎「空無一物」，崇尚極簡的他，讓生活乾淨得像藝術品。甚至手機對他來說也只是「可有可無」，這樣的低科技依賴，讓人更覺得他根本是從仙界降落的非人類男子吧！

從坂口健太郎的極簡生活到運動才華，再到演藝圈的好人緣，讓他成為人們心中不折不扣的男神，如果你還沒迷上坂口健太郎，那就趕緊把他的作品列入片單吧！不管是他的日劇代表作，還是模特兒時期的時尚封面，你一定會被他迷得無法自拔。

 

【延伸閱讀】

2024年Netflix日本影劇推薦！有村架純＆坂口健太郎合體、《城市獵人》登場

《愛過之後來臨的》李世榮暖心舉動引熱議！幫坂口健太郎擦汗畫面流出，網：這對好可以

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 坂口健太郎, 再見的延續, UNIQLO

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