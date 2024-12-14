2025長髮髮型趨勢！韓系「層次剪」、「果凍燙」高人氣　整理技巧一起看

▲2025年韓系髮型趨勢。（圖／取自my_._._gumi IG、s_____rriii IG、yomind_official IG）

圖文／CTWANT

覺得長髮好像很難變化髮型？別擔心，這次由知名髮廊Oppakoreahairsalon主理人Chris解說2025年3款韓系髮型趨勢「碎髮層次剪」、「自然微濕髮」以及「可愛果凍燙」，原來透過不同剪燙技巧就能很有新鮮感，還連怎麼整理也一起教給妳！

輕盈感的碎髮層次剪

Chris分享：「碎髮會著重在髮尾剪得比較碎，來營造輕盈的層次感，因為層次較多，早上起床時容易顯得髮絲與髮尾毛躁，建議務必先使用護髮精油改善髮尾分岔、撫平毛躁；再利用離子夾整理出瀏海碎髮與層次感，髮尾可以稍微捲曲，簡單就能打造自然、輕盈的彎度。」

微亂感的自然微濕髮

Chris分享：「不同於日式濕髮較著重束感，韓系濕髮更著重自然慵懶且輕微凌亂的氛圍感，不過因為台灣季節相對潮濕不易打理，建議挑選質地輕盈水潤、吸收快速的護髮精油，從髮尾五指張開將精油梳開、往上抓取，呈現髮絲自然濕漉的光澤，並利用手指剩餘的護髮油，在頭頂梳開抓出一點弧度；瀏海處則以少量精油在鬢角、髮尾一縷一縷做出層次。」

蓬鬆感的可愛果凍燙

Chris分享：「有別於常見的羊毛捲，韓式果凍燙捲髮是從頂部開始呈現捲曲， 因為每一個捲的弧度更大、更寬，不但能呈現出類似自然捲的蓬鬆感，同時也有髮量增量的效果！只是由於燙捲後的髮質通常較為乾燥，所以日常的修護更為重要，除了髮膜外，早晚在整理捲髮之前也可先使用護髮精油給予頻繁燙髮損傷髮質的頭髮滋潤，展現柔順光澤。」

有發現嗎？Oppakoreahairsalon主理人Chris在介紹3款髮型時，都有特別說到「護髮精油」！原來他認為護髮精油有別於一般髮油更易吸收，再加上不需要在髮絲停留或沖洗，頭髮在微濕或乾燥的狀態下都能輕鬆使用，他個人就力推《魅尚萱》的「完美修護護髮精油」，擁有五款不同功效，能滿足多種髮質需求，依據個人造型護理情境專屬自由搭配。

▲魅尚萱「完美修護護髮精油」的零秒瞬護精油成分，裡頭富含7種珍稀植萃精油，可以深入髮絲補充養分；五款不同功效、質地，絕對能找到最適合自己的一種。（圖／品牌提供）

當然造型打底之外，不管妳接下來想換成什麼樣的長髮造型，記得想要讓髮型更出色，更得先把髮質顧好才行，根據自己的頭皮狀況，還有氣溫天氣挑選適合的洗髮精，對頭髮健康很重要！以下便幫女孩推薦幾款開架市場上高度好評的洗護髮產品，因為各有不同的訴求，看好介紹再下手才聰明。

▲被稱為粗硬乾髮救星的fino高效滲透修護洗髮乳／潤髮乳，加入了三大護膚級美容精華，不但能深層潔淨頭皮，還能修護改善乾燥，從髮根到髮尾徹底柔順，輕鬆告別稻草髮。（圖／品牌提供）

▲作為BIODERMA首款研發產品、也是全球銷售No.1的Node頭皮賦活健康洗髮露，終於正式引進台灣了！主打以溫和植萃清潔配方潔淨油脂髒污的同時，還能保有頭皮天然屏障，pH5.5的高度親膚性，非常適合敏弱頭皮，擺脫搔癢脫屑的NG髮況。（圖／品牌提供）



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