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CITYLINK出現療癒巨貓！睡相超可愛集章還送贈品

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▲購物中心耶誕特展佈置。（圖／記者蔡惠如攝）

▲CITYLINK今年耶誕特展佈置有巨大貓咪，眼睛等細部可變化超級可愛。（圖／讀者提供、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

CITYLINK南港店推出「毛起來玩」冬季特展，以療癒巨型貓咪裝置藝術搭配耶誕市集，打造適合全家同遊的節慶場域。躺在地上的超大巨貓「冬冬」，萌翻天的姿態還不時張開眼睛，讓人忍不住一看再看，周邊還有歐洲風格的貓咪村莊，充滿耶誕氛圍，不但打卡很有料，還有集章活動可換小贈品，療癒之餘還能有小驚喜。

▲購物中心耶誕特展佈置。（圖／記者蔡惠如攝）

▲購物中心耶誕特展佈置。（圖／記者蔡惠如攝）

CITYLINK南港店在兩棟相連的戶外區，打造裝置藝術展「毛起來玩」，以超可愛貓咪為主題，邀請民眾探索巨型貓咪村莊。矗立於廣場的巨型貓咪「冬冬」超吸眼球，與「阿嗚」、「大胖」、「呼嚕」和「軟糖」四位貓咪角色共同營造溫馨場景。這些大型角色分布於不同區域，不僅可以拍照打卡，還有集章活動，集滿印章可至B棟3樓服務台兌換限量禮品。

▲購物中心耶誕特展佈置。（圖／記者蔡惠如攝）

業者表示，特展期間還推出多項主題活動，12／2至12／25館內消費滿1,000元即可兌換聖誕願望小卡，寫下心願並有機會獲得特別禮物；12／21至12／22期間，耶誕老人將與巨型貓咪冬冬快閃現身，送出節慶祝福與小禮品。12／20至12／29期間也舉辦「巨貓小鎮繽紛聖誕」活動，匯集美食、手作攤位與互動體驗，讓大小朋友都能找到適合自己的快樂角落。

▲購物中心耶誕特展佈置。（圖／記者蔡惠如攝）

活動期間CITYLINK南港店也推出消費滿額贈禮回饋，當日累積消費滿6,800元，可獲贈貓咪超柔棉毛毯；滿8,800元則換取貓掌造型暖手枕，「毛起來玩」特展時間為即起至明年3／2。

▲購物中心耶誕特展佈置。（圖／記者蔡惠如攝）

▲購物中心耶誕特展佈置。（圖／記者蔡惠如攝）

SKM Park Outlets高雄草衙今年打造的「閃耀耶誕城」，自11月開始至今已湧入超過30萬人潮前來參觀，業者在12／19至12／22期間，推出會員專屬滿3,000元就送2,000點回饋（每波段限量500份），累積的點數在明年1／1前，還能參與價值10萬元的北海道頂級夢幻之旅抽獎活動，每扣25點skm points，就可獲得一次抽獎機會。

▲購物中心耶誕特展佈置。（圖／記者蔡惠如攝）

▲購物中心耶誕特展佈置。（圖／記者蔡惠如攝）

關鍵字：

特展, 巨型貓咪, 療癒, 耶誕市集, 冬季特展

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