山下智久39歲身材維持超好　靠重訓加自製「蔬菜春捲」降體脂

▲山下智久現身周杰倫演唱會。（圖／取自Momo港生活、tomo.y9 Instagram）



圖文／CTWANT

周杰倫大巨蛋嘉年華演唱會最終場依舊精彩到傻眼，除了凍齡女神林志玲之外，旁邊坐著日本男神山下智久，鏡頭一帶到他時連男歌迷也邊錄影邊尖叫直呼太扯了！山下智久接著用中文與大家打招呼，接著用英文對周杰倫說謝謝你邀請我，很開心來到演唱會，我愛你。

台灣隊長陳傑憲老婆綺綺看到山下智久也超興奮

連台灣隊長陳傑憲的老婆綺綺看到山下智久都在Instagram分享「快昏厥了」，可見山下智久真的魅力非凡。39歲的山下智久之前曾為電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》來台北宣傳，在《今際之國的闖關者》、《正直不動產》劇中也有不少秀肌肉的畫面，他的腹肌、胸肌、人魚線條都十分讓人羨慕。

▲陳傑憲與老婆綺綺。（圖／取自 haileychennn Instagram）

山下智久靠重量訓練強化肌肉線條

想要練出山下智久如此精壯結實的身材當然少不了「重量訓練」，他曾在IG曝光健身菜單包括運動前先進行有氧運動20分鐘達到燃脂效果接著再做重量訓練，訓練內容包含臀推、硬舉、啞鈴、伏地挺身等全身性的運動來增加肌肉量。如果積極健身時一週會訓練三天以上。

山下智久無鹽飲食搭配1200大卡狂降體脂

光靠重量訓練當然無法獲得最完美身材，三分練、七分吃是健身人士都知道的準則，因此山下智久在健身飲控期也會整天控制不攝取超過1200卡的食物，以蔬菜沙拉、蛋白質和水為主，像他還會自己用酪梨、甜椒、紫色高麗菜、蝦仁、櫛瓜等食材來做「蔬菜春捲」，喝水太無聊的話他還會自製水果水，就是將新鮮水果放進水中讓水更有味道，除此之外他會避免攝取太多鹽以及加工食品，這樣整個人的狀態會更好，也不容易有水腫的問題。

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