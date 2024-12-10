心跳快恐增死亡風險！營養師傳授8招讓你平緩心律

▲體重高容易增加心臟負荷。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

法國曾有研究團隊發表論文指出，長期心跳太快的人會減短壽命，營養師高敏敏分享造成心律不整的原因，以及教你怎麼養成平緩心律。

數據指出，正常的靜息心率應該在60bpm～90bpm之間，所謂的靜息心率是指靜止不動的情況下，每分鐘心跳的次數。營養師高敏敏分享，曾有法國的研究團隊曾發表論文說明心律和壽命的關係，靜息心率小於60 bpm的人，平均壽命是79.3歲；靜息心率大於90 bpm的人，平均壽命是70.27歲，也就是說長期心跳太快的人會增加死亡風險率。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師，以下同）

營養師高敏敏也指出，造成心律不整的原因有多，以下歸納6點需要特別注意。

1.血氧低：缺氧時會抑制心肌收縮，使心跳加快、頭痛甚至肺部結構受損。

2.糖尿病：血管壁硬化，易使心律不整。

3.甲狀腺疾病：甲狀腺激素會直接影響心跳的速度（亢進時加快/低下時減慢）

4.電解質失衡：導致心跳過快／過慢，長期失衡，恐導致心臟衰竭。

5.中風：心律不整、心房顫動恐致心臟內血栓。

6.心臟病：心跳過快，會提高死亡率風險。

預防勝於治療， 營養師高敏敏教你保持好的飲食習慣與規律作息，幫助平緩心律。

#地中海飲食：避免肥胖、心血管疾病，維持心臟健康。

#避免咖啡因：茶、咖啡，易刺激交感神經，使心跳變快。

#不抽菸：尼古丁刺激腎上腺素分泌，也會使血壓升高。

#飲酒勿過量：過量的酒精使身體脫水、加快心率。

#充足水分：脫水會使靜息心律提高，也會使電解質失衡。

#保持好心情：情緒緊張、壓力過大，易使心跳加快。

#避免肥胖：降低心臟負荷、防止提早衰老。

#有氧運動：增強心肺功能、增加血液中的氧氣攜帶量。



#充足睡眠：副交感神經作用時，可幫助心跳平緩。

#避免高血壓：高血壓患者易有冠心病、心臟衰竭併發症。