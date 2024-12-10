星巴克第二波耶誕系列又酷又可愛　星辰銀低調有型

▲星巴克第二波耶誕系列商品，以星塵銀為主色，充滿秋冬氛圍。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克將於12／11推出第二波耶誕系列新品，用銀灰金屬與溫暖針織打造節慶魅力，以「星塵銀」為主題的不銹鋼系列，將簡約設計與奢華質感結合，此外還有針織、帶來溫暖感受的實用包袋。無論是自用還是作為耶誕交換禮物，都能滿足消費者多元需求，為節日增添美好回憶。

此次新品主打星塵銀色系，以光滑的金屬材質結合低調的光澤，打造6款風格獨特的不鏽鋼杯，杯款涵蓋冷水杯、保溫杯與帶手柄的大容量選項，容量從355毫升到932毫升不等，「星塵銀鱗片不鏽鋼TOGO冷水杯」與「金屬銀晶瑩不鏽鋼TOGO冷水杯」，以獨特的表面設計呈現出不同光線的玩味之處，售價分別為980元與1,050元。

而包袋設計則充滿冬季氛圍，結合針織與帆布元素，實用且充滿質感，「星巴克針織背心提袋」以柔軟材質和波浪紋設計展現可愛感，遠看具有耶誕樹的興味，售價400元。「卡其女神針織提袋」與「星時尚條紋網布隨行杯袋」則融入卡其與條紋元素，售價分別為650元與380元。

配件品牌CASETiFY近期也因應交換禮物市場，公開2024統整品牌人氣Top 5商品，即起至12／16於官方網站購買指定產品，可享一件85折、兩件76折優惠，於品牌概念店購買則可享兩件76折優惠。

業者表示，品牌熱門Top 5包含日常防摔必備、輕薄好攜帶的經典不敗款「強悍防摔手機殼」，追求潮流時尚還能方便輕鬆補妝的「鏡面手機殼」，將相機環升級成可掀式活動支架的追劇必備款「強悍防摔立架手機殼」，提供多款顏色、簡約時尚的韓星同款「波紋手機殼」，以及為iPhone 16系列推出的最強防護「Ultra 終極防摔手機殼」。