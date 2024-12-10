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HOLA推石墨烯系列「升溫8度C」　台隆祭保暖小物優惠

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▲HOLA推出石墨烯居家系列，號稱可升溫8度C。（圖／品牌提供）

▲HOLA推出石墨烯居家系列，號稱可升溫8度C。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著第2波冷氣團逼近，台灣部分地區低溫將探11度C，HOLA旗下推出的石墨烯系列商品，主打材料的導熱特性，號稱最多可「升溫8度C」，近期也有單品特價、官網9折優惠；台隆手創館因應低溫季節，也祭出特定溫暖小物優惠。

▲HOLA推出石墨烯居家系列，號稱可升溫8度C。（圖／品牌提供）

▲WARM TOUCH石墨烯毛絨雙面毯，售價1,680元。

石墨烯的導熱性能比銅高出13倍，能迅速吸收人體熱能並轉化為遠紅外線，促進血液循環。近期HOLA推出石墨烯系列，涵蓋寢具、毛毯等單品，宣稱可以有溫度升高8度C的效果，且能智慧調節溫度。

▲HOLA推出石墨烯居家系列，號稱可升溫8度C。（圖／品牌提供）

▲WARM TOUCH石墨烯防靜電恆溫床包式保潔墊，及WARM TOUCH石墨烯防靜電恆溫枕用保潔墊，售價799元起。

該系列包括床包式保潔墊、枕頭保潔墊、雙面毯、三角靠墊，甚至還有寵物專用的保暖床墊。主打保暖功能還融入防靜電設計，使用法蘭絨等材質，確保觸感柔軟舒適，單品售價從799元至1,680元不等。

▲HOLA推出石墨烯居家系列，號稱可升溫8度C。（圖／品牌提供）

▲WARM TOUCH石墨烯法蘭絨抑臭平鋪寵物床，整件寵物床可以水洗，升級成平鋪式寵物床不受毛小孩的體型限制，售價799元。

此外，HOLA加碼雙12購物優惠。全館可享9折，並有單一特價1,212元多樣商品。多款保暖電器也都加入優惠，包括「ISITO 微電腦溫控電熱毯」，五段溫度控制，毯身可機洗，特價990元起；原價1,990元的「THOMSON 多功能加濕暖手涼暖器」，限量特價990元。

▲HOLA推出石墨烯居家系列，號稱可升溫8度C。（圖／品牌提供）▲HOLA推出石墨烯居家系列，號稱可升溫8度C。（圖／品牌提供）

▲ISITO 微電腦溫控電熱毯，售價1,490元起，特價990元起；THOMSON 多功能加濕暖手涼暖器，售價1,990元，特價990元。

台隆手創館近期也推出禦寒特輯，主打能感應人們所在位置、自動開啟及關閉的環保電暖氣，期間限定入手最高現省1,000元，包括小空間專用「AIRMATE人體感知陶瓷電暖器」、五面暖風設計搭被5組獨立開關的「KINYO五面取暖直立式電暖器」、運用石墨烯導熱即開即暖的「THOMSON 直立式石墨烯暖風機」等。

▲HOLA推出石墨烯居家系列，號稱可升溫8度C。（圖／品牌提供）▲HOLA推出石墨烯居家系列，號稱可升溫8度C。（圖／品牌提供）

▲（左）AIRMATE人體感知陶瓷電暖器，售價2,980元，特價1,980元；（右）THOMSON 直立式石墨烯暖風機，售價2,290元，特價1,980元。

關鍵字：

保暖, 石墨烯, 特價, 低溫, 電暖器

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