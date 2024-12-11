fb ig video ETtoday search mobile

冬季乾荒肌必備！肌膚要補水更要「補油」　幫你從臉呵護到指尖

>

記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

邁入秋冬，肌膚最不可缺少的就是「油保養」，當肌膚乾燥，不只要補水，更要補油，像是必入手的美容油，先油再霜將養分封存在肌底，就連身體也需要抹上美體油來潤澤全身，雙手細節更不可忽略，指緣油助你打造柔嫩指尖。

▲▼冬季乾荒肌必備！肌膚要補水也要「補油」 。（圖／品牌提供）

▲OUI ORGANIC 緊緻活顏亮采精華油，30ml，2,080元。

推出首款100%天然植萃精華油，如液態的輕盈質地快速深入肌底，富含玫瑰香氣融合多重植物精萃，溫和且高效地對抗歲月痕跡，是市面上分子最小的精華油。能夠提亮膚色、舒緩乾燥、緊緻撫紋，深層修護肌膚屏障，同時牢牢鎖住水分，使肌膚恢復彈潤光澤。

▲▼冬季乾荒肌必備！肌膚要補水也要「補油」 。（圖／品牌提供）

▲Melvita 粉紅胡椒美體油，50ml，1,180元。

品牌明星商品-粉紅胡椒美體油，於初冬之際推出限量隨行版50ml，更適合隨身攜帶塗抹，富含來自法屬留尼旺島粉紅胡椒小纖果，擁有高於黑胡椒8倍的美體效果，再結合黑胡椒果油加強緊實細緻肌膚、蔓越莓果油擁有良好抗氧化特性，保護肌膚並使其更有彈力光澤，建議搭配按摩效果會更好。

▲▼冬季乾荒肌必備！肌膚要補水也要「補油」 。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 奇幻之旅梅爾玫瑰指緣油（限量），7.5ml，700元。

蘊含30%乳油木果油、甜杏仁油、向日葵籽油、蓖麻籽油及酪梨油，可有效滋潤並柔軟肌膚，密集修護滋養乾燥粗糙的指甲及指緣，修護脫皮乾裂角質及脆弱甲面，千葉玫瑰花水、大馬士革玫瑰精華油、大馬士革玫瑰萃取、千葉玫瑰萃取賦予指尖柔嫩細緻及玫瑰香氛。

關鍵字：

秋冬護膚, 美體油, 指緣油, 精華油, 乾燥肌膚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

昆凌與周杰倫合照藏亮點！葉惠美穿Dior挺兒子　背巴黎世家夯包超懂搭

昆凌與周杰倫合照藏亮點！葉惠美穿Dior挺兒子　背巴黎世家夯包超懂搭

先看到啤酒還是側臉？探究你有沒有發財命

先看到啤酒還是側臉？探究你有沒有發財命

先看到紅唇還是刀片？測試你遇事處理的態度 冬季乾荒肌必備！肌膚要補水更要「補油」　幫你從臉呵護到指尖 王陽明要送KENZO「老虎包」給女兒　與9m88搶逛VERDY聯名快閃店 真正閨蜜才懂的5件事　掌握對方醜照、她的名字就是擋箭牌 最近氣色差？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　 大掃除一次收太累！平時6個小習慣　家裡輕鬆乾淨整齊 周杰倫演唱會服裝超大牌！DIOR量身打造「全球唯一」　外套＋俐落寬褲帥爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面