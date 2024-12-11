冬季乾荒肌必備！肌膚要補水更要「補油」　幫你從臉呵護到指尖

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

邁入秋冬，肌膚最不可缺少的就是「油保養」，當肌膚乾燥，不只要補水，更要補油，像是必入手的美容油，先油再霜將養分封存在肌底，就連身體也需要抹上美體油來潤澤全身，雙手細節更不可忽略，指緣油助你打造柔嫩指尖。

▲OUI ORGANIC 緊緻活顏亮采精華油，30ml，2,080元。

推出首款100%天然植萃精華油，如液態的輕盈質地快速深入肌底，富含玫瑰香氣融合多重植物精萃，溫和且高效地對抗歲月痕跡，是市面上分子最小的精華油。能夠提亮膚色、舒緩乾燥、緊緻撫紋，深層修護肌膚屏障，同時牢牢鎖住水分，使肌膚恢復彈潤光澤。

▲Melvita 粉紅胡椒美體油，50ml，1,180元。

品牌明星商品-粉紅胡椒美體油，於初冬之際推出限量隨行版50ml，更適合隨身攜帶塗抹，富含來自法屬留尼旺島粉紅胡椒小纖果，擁有高於黑胡椒8倍的美體效果，再結合黑胡椒果油加強緊實細緻肌膚、蔓越莓果油擁有良好抗氧化特性，保護肌膚並使其更有彈力光澤，建議搭配按摩效果會更好。

▲歐舒丹 奇幻之旅梅爾玫瑰指緣油（限量），7.5ml，700元。

蘊含30%乳油木果油、甜杏仁油、向日葵籽油、蓖麻籽油及酪梨油，可有效滋潤並柔軟肌膚，密集修護滋養乾燥粗糙的指甲及指緣，修護脫皮乾裂角質及脆弱甲面，千葉玫瑰花水、大馬士革玫瑰精華油、大馬士革玫瑰萃取、千葉玫瑰萃取賦予指尖柔嫩細緻及玫瑰香氛。