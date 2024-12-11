周杰倫演唱會出現夏姿新裝！曹楊詮釋「筆墨西裝」　春夏玉鐲包也吸睛

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣設計師品牌SHIATZY CHEN 夏姿・陳日前舉辦2025春夏系列預覽，帶著於巴黎發表的「點䨝」系列在台重現，透過31套男女裝展現詩意。新裝更在日前的周杰倫嘉年華演唱會中搶先露出，杰威爾音樂的歌手曹楊就穿上系列中線條西裝獻唱，帶來精彩亮點。





▲夏姿・陳日前舉辦2025春夏系列預覽，帶著於巴黎發表的「點䨝」系列在台重現，透過31套男女裝展現詩意。（圖／品牌提供）



▲歌手曹楊登上周杰倫嘉年華演唱會中，穿上系列中線條西裝獻唱。（圖／品牌提供）

夏姿以新中式風格圍繞西方文化譜寫新季，以1920年代象徵性的直筒、低腰線為輪廓，打造出雙排釦西裝、短下襬的背心洋裝等，運用東方筆觸為靈感來源，曹楊演繹的西裝則是模仿出粉筆的線條，一針一線形塑出不規則的畫筆流線，刺繡深淺交織增添立體感；中式扭結也混合珍珠，點綴在鏤空處由小至大如水滴般排列，捕捉靈動之姿。而簍空蜻蜓雕花、黃玉白貝花與黑瑪瑙縫製蜻蜓、以及大面積鳶尾花刺繡圖騰穿插，品牌縮寫「SC」也是經典符碼之一，成為肩帶、腰釦點綴，強化品牌基因。

夏姿的玉鐲包亦是代表性看點，本季帶來全新「插銷玉轉鎖」設計，巧妙融合傳統插銷，選用青綠色、粉膚色蜥蜴壓紋皮革呼應包款，演繹出全新的中式美學。





▲周杰倫大巨蛋演唱會Day 4到場藝人，林志玲。（圖／記者周宸亘攝）

林志玲日前朝聖周杰倫的演唱會，則是以一席Valentino 2025最新春夏系列服裝，千鳥格紋的洋裝搭配披肩外套，盡顯她氣質和活力。此外，她肩背上Valentino Garavani Viva Superstar包款，來自新任創意總監Alessandro Michele為品牌打造名為Avant Les Débuts的2025早春系列， 包款洋溢1970年代的藝術氛圍，超大號的V Logo成為焦點，洋溢反主流文化精神與叛逆情懷。