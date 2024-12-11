fb ig video ETtoday search mobile

周杰倫演唱會出現夏姿新裝！曹楊詮釋「筆墨西裝」　春夏玉鐲包也吸睛

>

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣設計師品牌SHIATZY CHEN 夏姿・陳日前舉辦2025春夏系列預覽，帶著於巴黎發表的「點䨝」系列在台重現，透過31套男女裝展現詩意。新裝更在日前的周杰倫嘉年華演唱會中搶先露出，杰威爾音樂的歌手曹楊就穿上系列中線條西裝獻唱，帶來精彩亮點。

▲▼ 夏姿。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿。（圖／品牌提供）

▲夏姿・陳日前舉辦2025春夏系列預覽，帶著於巴黎發表的「點䨝」系列在台重現，透過31套男女裝展現詩意。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿。（圖／品牌提供）

▲歌手曹楊登上周杰倫嘉年華演唱會中，穿上系列中線條西裝獻唱。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿。（圖／品牌提供）

夏姿以新中式風格圍繞西方文化譜寫新季，以1920年代象徵性的直筒、低腰線為輪廓，打造出雙排釦西裝、短下襬的背心洋裝等，運用東方筆觸為靈感來源，曹楊演繹的西裝則是模仿出粉筆的線條，一針一線形塑出不規則的畫筆流線，刺繡深淺交織增添立體感；中式扭結也混合珍珠，點綴在鏤空處由小至大如水滴般排列，捕捉靈動之姿。而簍空蜻蜓雕花、黃玉白貝花與黑瑪瑙縫製蜻蜓、以及大面積鳶尾花刺繡圖騰穿插，品牌縮寫「SC」也是經典符碼之一，成為肩帶、腰釦點綴，強化品牌基因。

▲▼ 夏姿。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿。（圖／品牌提供）

夏姿的玉鐲包亦是代表性看點，本季帶來全新「插銷玉轉鎖」設計，巧妙融合傳統插銷，選用青綠色、粉膚色蜥蜴壓紋皮革呼應包款，演繹出全新的中式美學。

▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人，林志玲。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人，林志玲。（圖／記者周宸亘攝）

▲周杰倫大巨蛋演唱會Day 4到場藝人，林志玲。（圖／記者周宸亘攝）

▲Valentino。（圖／品牌提供）

林志玲日前朝聖周杰倫的演唱會，則是以一席Valentino 2025最新春夏系列服裝，千鳥格紋的洋裝搭配披肩外套，盡顯她氣質和活力。此外，她肩背上Valentino Garavani Viva Superstar包款，來自新任創意總監Alessandro Michele為品牌打造名為Avant Les Débuts的2025早春系列， 包款洋溢1970年代的藝術氛圍，超大號的V Logo成為焦點，洋溢反主流文化精神與叛逆情懷。

關鍵字：

設計師, SHIATZYCHEN, 夏姿, 2025春夏, 中式

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

「內心長不大」星座Top 3 ！第一名成熟是給外人看　越老越幼稚

「內心長不大」星座Top 3 ！第一名成熟是給外人看　越老越幼稚

昆凌與周杰倫合照藏亮點！葉惠美穿Dior挺兒子　背巴黎世家夯包超懂搭

昆凌與周杰倫合照藏亮點！葉惠美穿Dior挺兒子　背巴黎世家夯包超懂搭

大掃除一次收太累！平時6個小習慣　家裡輕鬆乾淨整齊 ZARA折扣季今晚開跑3折起！秋冬大衣現省3千元、包款下殺553元必搶 先看到紅唇還是刀片？測試你遇事處理的態度 冬季乾荒肌必備！肌膚要補水更要「補油」　幫你從臉呵護到指尖 真正閨蜜才懂的5件事　掌握對方醜照、她的名字就是擋箭牌 聞得到雪地冷杉香！5款「聖誕蠟燭」推薦　讓過節超有氣氛 王陽明要送KENZO「老虎包」給女兒　與9m88搶逛VERDY聯名快閃店

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面