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LG新淨几ＸMoooi絕美圖騰聯名　把空氣清淨機變潮了

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▲LG PuriCare AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列。（圖／品牌提供）

▲LG PuriCare AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列，（左）羅馬黃「失落動物的追憶烏鴉園」，呈現斑馬與各式珍奇動物的奇異樂園；（右）雪梨白「失落動物的追憶」以優雅的老虎與花草昆蟲的和諧結合。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

LG去年推出PuriCare AeroFurniture新淨几，將家電與家具融合引發話題。今年再攜手荷蘭生活風格品牌Moooi，推出限量聯名系列打造獨特性，鎖定著種生活美學的消費者與該品牌愛好者，為居家空間注入全新活力。  

Moooi為荷蘭語「美麗」之意，被譽為設計鬼才的品牌創辦人Marcel Wanders，以大膽前衛的設計風格聞名於世，其作品常常打破傳統的設計框架，以豐富的色彩、獨特的材質和充滿趣味的造型，營造出獨一無二的視覺感。

▲LG PuriCare AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列。（圖／品牌提供）

▲倫敦紅機身面板上繪有「七星瓢蟲」，描繪出瓢蟲與花卉交織的繽紛世界。

以空氣清淨機變身藝術品的概念，Moooi為新淨几設計了三款獨特圖騰，分別是「失落動物的追憶」、「七星瓢蟲」和「失落動物的追憶烏鴉園」，將斑馬、老虎、瓢蟲等動物與花卉元素巧妙結合，呈現出充滿生命力的視覺效果。  

除空氣淨化功能外，新淨几還支援無線充電、情境氣氛燈等，採用簡約設計的線條，搭配不同顏色的面板，能輕鬆呈現使用者的自我品味，LG PuriCare AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列目前在北歐櫥窗獨家販售，售價19,900元

▲KOHLER推出的SpaViva蓮蓬頭。（圖／品牌提供）

▲KOHLER推出的SpaViva蓮蓬頭，內建可拆式潔面儀。（圖／品牌提供）

多功能家居設計可不止LG，美國廚衛品牌KOHLER因應居家用品多功能化趨勢，近期推出SpaViva多功能蓮蓬頭，結合美容儀在商品上，搭配蓮蓬頭內噴出的微氣泡，可提供洗臉、按摩、去角質、清潔身體等多種功能，全部在同一處就可以完成，售價約12,000元。

▲KOHLER推出的SpaViva蓮蓬頭。（圖／品牌提供）

今年微氣泡成為多家衛浴品牌在蓮蓬頭上的新趨勢，其氣泡標榜小到可深入毛孔，能清潔臉上的殘妝、髒污與油脂，KOHLER推出的SpaViva蓮蓬頭標榜自家MicroBubbler技術，可深入毛孔清潔達到減少油脂的效果，並搭載一款可拆卸的潔面儀，可安裝去角質刷、身體清潔儀等多款刷頭，潔面儀可使用Type-C充電，出外旅遊也可帶上，成為今年的明星商品。

▲KOHLER推出的SpaViva蓮蓬頭。（圖／品牌提供）

關鍵字：

家電, 家具, 聯名系列, 藝術氣息, 空氣清淨機

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