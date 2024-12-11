fb ig video ETtoday search mobile

就是瘦不下來！盤點5個「變胖壞習慣」　你中了幾個呢？

>

▲▼盤點5個「變胖壞習慣」　你中了幾個呢？ 。（圖／Unsplash）

▲睡眠不足會導致慢性肥胖。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

明明少吃多動了，不僅沒瘦反而默默地變胖，是因為年紀漸長，新陳代謝變慢？還是因為一些日常壞習慣你沒注意到呢？盤點5個容易變胖的習慣，看看你中了幾項？

#熬夜或睡眠不足

睡眠不足會影響體內的荷爾蒙分泌，瘦體素降低會讓人更難感覺飽足，飢餓素增加則會使食慾提升，導致暴飲暴食。此外，熬夜還容易讓人選擇高熱量零食。

▲▼盤點5個「變胖壞習慣」　你中了幾個呢？ 。（圖／Unsplash）

#進食速度過快

快速進食會讓胃腦之間的飽足信號無法及時傳遞，導致不知不覺吃下過量食物。研究顯示，慢慢咀嚼有助於控制食量，減少過多的熱量攝取。

#愛喝含糖飲料

有時候就愛來杯飲料來犒賞自己，像是含糖飲料如汽水、奶茶或果汁等，含有大量隱藏的液態熱量，容易快速被吸收並轉化為脂肪。這些飲料通常不會提供飽足感，導致額外的熱量攝取。

▲▼盤點5個「變胖壞習慣」　你中了幾個呢？ 。（圖／Unsplash）

#工作性質久坐不動

朝九晚五的上班族經常都是坐著居多，缺乏運動會使新陳代謝率下降，消耗的熱量減少，而長時間久坐還會增加體內脂肪累積的風險。即使是日常的小活動，像是微慢跑或是散步，都能幫助燃燒更多熱量。

#經常吃加工食品或外食

現代人生活忙碌，三餐總是在外，外食通常都是加工食品或通常含有大量的糖、鹽和反式脂肪，熱量密度高但營養價值低，容易讓人吃得過多。此外，這些食物的高鹽分還會導致水腫，讓人看起來更胖。

關鍵字：

健康、減肥、習慣、飲食、運動

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

「內心長不大」星座Top 3 ！第一名成熟是給外人看　越老越幼稚

「內心長不大」星座Top 3 ！第一名成熟是給外人看　越老越幼稚

昆凌與周杰倫合照藏亮點！葉惠美穿Dior挺兒子　背巴黎世家夯包超懂搭

昆凌與周杰倫合照藏亮點！葉惠美穿Dior挺兒子　背巴黎世家夯包超懂搭

ZARA折扣季今晚開跑3折起！秋冬大衣現省3千元、包款下殺553元必搶 大掃除一次收太累！平時6個小習慣　家裡輕鬆乾淨整齊 先看到紅唇還是刀片？測試你遇事處理的態度 新光三越會員破400萬　12／12起免消費直接拿「1000元耶誕禮金」 林志玲看周杰倫演唱會行頭曝光！「背V字包」超凍齡　孫芸芸也曬同款 王陽明要送KENZO「老虎包」給女兒　與9m88搶逛VERDY聯名快閃店 真正閨蜜才懂的5件事　掌握對方醜照、她的名字就是擋箭牌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面