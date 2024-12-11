就是瘦不下來！盤點5個「變胖壞習慣」　你中了幾個呢？

▲睡眠不足會導致慢性肥胖。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

明明少吃多動了，不僅沒瘦反而默默地變胖，是因為年紀漸長，新陳代謝變慢？還是因為一些日常壞習慣你沒注意到呢？盤點5個容易變胖的習慣，看看你中了幾項？

#熬夜或睡眠不足

睡眠不足會影響體內的荷爾蒙分泌，瘦體素降低會讓人更難感覺飽足，飢餓素增加則會使食慾提升，導致暴飲暴食。此外，熬夜還容易讓人選擇高熱量零食。

#進食速度過快

快速進食會讓胃腦之間的飽足信號無法及時傳遞，導致不知不覺吃下過量食物。研究顯示，慢慢咀嚼有助於控制食量，減少過多的熱量攝取。

#愛喝含糖飲料

有時候就愛來杯飲料來犒賞自己，像是含糖飲料如汽水、奶茶或果汁等，含有大量隱藏的液態熱量，容易快速被吸收並轉化為脂肪。這些飲料通常不會提供飽足感，導致額外的熱量攝取。

#工作性質久坐不動

朝九晚五的上班族經常都是坐著居多，缺乏運動會使新陳代謝率下降，消耗的熱量減少，而長時間久坐還會增加體內脂肪累積的風險。即使是日常的小活動，像是微慢跑或是散步，都能幫助燃燒更多熱量。

#經常吃加工食品或外食

現代人生活忙碌，三餐總是在外，外食通常都是加工食品或通常含有大量的糖、鹽和反式脂肪，熱量密度高但營養價值低，容易讓人吃得過多。此外，這些食物的高鹽分還會導致水腫，讓人看起來更胖。