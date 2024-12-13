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亮珠寶／聖誕禮中性項鍊當道　經典款擄獲時尚男女

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▲▼ 聖誕珠寶 。（圖／公關照）

▲卡地亞Clash de Cartier軟鍊式小型款長項鍊，1,400,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

許多人一年中最喜歡的節日--聖誕節即將來臨，選擇送給心愛的另一半或家人珠寶，不妨從容易與日常服裝搭配的經典款項鍊入手，當中不少款式還是男、女皆宜的設計，在追求高CP值的年代，作為聖誕禮物更加討喜了。

▲▼ 聖誕珠寶 。（圖／公關照）

▲卡地亞可調整式Juste un Clou超大型款長項鍊，600,000元。

卡地亞
卡地亞（Cartier）擅長將平凡小物化為珍貴珠寶，Juste un Clou釘子系列即為最佳代表，旗下可調整式超大型款長項鍊有多種佩戴方法，且風格中性，時尚男女皆可駕馭；另一款同樣跨越性別的軟鍊式Clash de Cartier長項鍊，設計柔韌靈活，也可繞雙圈佩戴。

▲▼ 聖誕珠寶 。（圖／公關照）

▲安雅泰勒喬伊佩戴Tiffany Lock系列珠寶，中型款Lock項鍊219,000元。（圖／Tiffany提供）

Tiffany
Tiffany代言人安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）親自上陣演繹聖誕節主打珠寶，戴上時髦男女都愛的Tiffany Lock系列玫瑰金項鍊，此系列創作靈感來自品牌1883年的一枚鎖頭胸針，半鑲鑽設計更為亮眼。

▲▼ 聖誕珠寶 。（圖／公關照）

▲Boucheron經典Quatre Classique系列戒指350,000元，Y字項鍊336,000元。（圖／Boucheron提供）

Boucheron
提到法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍），多數人的第一聯想就是以羅緞直線刻紋、鑽石圈、巴黎飾紋、同心圓共4種紋飾組合而成的Quatre珠寶，旗下最經典的Quatre Classique系列推出Y字鍊，可隨心調整招牌墜飾的位置，穿搭更自由。

▲▼ 聖誕珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴CHAUMET Jeux de Liens吊墜（上）132,000元，Jeux de Liens Harmony吊墜283,000元。（圖／CHAUMET提供）

CHAUMET
聖誕禮送進心坎裡，CHAUMET象徵連結兩人緣分的「X」字Liens珠寶令人動心，簡潔版的Jeux de Liens吊墜呈現鑲鑽交叉線條，更華麗為上下半圓造型的Jeux de Liens Harmony吊墜，兩款皆可單獨佩戴或疊搭。

▲▼ 聖誕珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒戴上寶格麗Divas’Dream玫瑰金密鑲鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供）

BVLGARI
BVLGARI（寶格麗）扇型的Divas’ Dream系列項鍊是線條優雅、充滿女人味，特別是款式豐富，有全密鑲美鑽之作，也有搭配孔雀石、珍珠母貝、紅玉髓等不同色彩寶石款式，可先觀察收禮者服裝搭配喜好進行挑選。

▲▼ 聖誕珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒演繹De Beers Jewellers Enchanted Lotus系列珠寶，項鍊895,000元。（圖／De Beers提供）

De Beers
De Beers以象徵純潔與永恆的蓮花為靈感的Enchanted Lotus系列，推出存在感強烈的18K白金鑽石吊墜項鍊，蓮花圖案寬約18毫米，鑲嵌總重約2.96克拉美鑽，與休閒白T恤或端莊禮服等不同風格服裝都能完美搭配。

▲▼ 聖誕珠寶 。（圖／公關照）

▲牧森戴伯爵Possession系列18K白金鑽石項鍊431,000元，手拿著Possession系列18K白金鑽石流蘇長項鍊520,000元。（圖／伯爵提供）

PIAGET
伯爵（PIAGET）於聖誕佳節之際邀演出Netflix影集《影后》受矚目的男星牧森，示範疊戴Possession系列18K白金鑽石項鍊與鑽石流蘇長項鍊，此系列線條簡潔俐落，同樣是不受性別、場合限制的百搭款。

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關鍵字：

亮珠寶, 聖誕節, Cartier, 卡地亞, Tiffany, Boucheron, Chaumet, Piaget, 伯爵, BVLGARI, 寶格麗, De Beers

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