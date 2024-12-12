天冷吃鍋補身有學問！營養師提醒「6種人」吃鍋補身恐傷身

▲吃鍋補冬有學問。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 ／台北報導

冷氣團即將來襲，氣溫驟降正是吃鍋好時機，不少人習慣這時候吃點鍋來補冬，像是麻油雞、羊肉爐等，營養師提醒，補冬同時要小心鍋類的熱量以及含鈉量，也提醒6種族群應少吃補，以免身體負擔過大。

天氣一冷，不少人都愛吃火鍋，營養師高敏敏提醒，吃火鍋的陷阱多，就像是酸菜白肉鍋雖說熱量低，但鈉含量卻極高，只要喝足兩碗熱湯，一日鈉含量就會超標，聽聽營養師教你如何健康補冬。

#少油烹調搭配半水酒

麻油雞和薑母鴨因為皆加了酒做烹調，提醒若是有高血壓、尿酸過高的朋友，務必小心攝取，建議料理時可以減少酒和麻油的用量，享用前也可將浮油先刮除，幫助減少熱量攝取。

#搭配蔬菜營養才均衡

薑母鴨或麻油雞等，都是以肉為主，營養師建議可以多加入一些蔬菜類，幫助增加膳食纖維的攝取。



#搭配輕醬料、避開稠醬料

沾醬絕對是熱量地雷，營養師提醒少用豆瓣醬或是豆腐乳調味，建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，加入少許醬油和醋即可。

#少吃加工製品

吃鍋以原型食材為主，避免像是蛋餃、魚餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐等加工製品。



#挑選適合自己的食材



一般人建議以青菜為主，以肉為輔，多吃原型食材，也可以多增加菇類、藻類的攝取以維持營養均衡。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

雖然冬天吃鍋很滿足，不過營養師高敏敏也提醒，以下這些族群，吃鍋的時候也要注意。

1.易嘴破、皮膚濕疹者

已處於嘴巴潰瘍、皮膚蕁麻疹、濕疹、皮膚紅腫癢的情況下，身體可能已處於發炎狀態，若在此時進補，恐造成發炎狀況加重。

2.自體免疫疾病者

若是紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾廯患者，進補可能導致免疫過度亢進。

3.糖尿病者

建議以少油、高纖食材為主，而像是南瓜、芋頭、玉米、山藥等主食類食物，應適量攝取以免血糖過高。

4.高血壓者

建議減少烹調使用的酒量及醬料，以免血壓過高。

5.痛風患者

痛風患者應減少喝湯，因為酒精不利於體內普林代謝，也須注意肉的份量並多喝水。

6.腎臟病友

湯及肉類蛋白質中的鉀含量偏高，有腎臟疾病的患者要注意攝取量。

