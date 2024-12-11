PRADA BEAUTY登台時間、地點曝光！ENHYPEN梁禎元開幕當天也會來

記者李薇／台北報導 圖／pradabeauty IG、enhypen IG

精品彩妝PRADA BEAUTY即將在2025年1月2日正式登陸台灣，並且台北中山區打造亞洲旗艦快閃店，屆時將邀請品牌大使南韓團體ENHYPEN隊長梁禎元、金善禹出席開幕活動，更在1月23日正式在台北南西新光三越開設全台第一間櫃點，並在24於台中新光三越成立中部首櫃。

繼近期的CELINE BEAUTY之後，PRADA BEAUTY也在2025年正式進入台灣，並且在1月初展開一連串緊鑼密鼓地宣傳活動，旗艦快閃店更選址在瑪黑家居的中山門市，整間店面換上淺綠色精典視覺外型，並在3日下午4點開始，正式開放消費者入內搶購，享受最時髦的精品彩妝。

台灣目前是PRADA BEAUTY在北亞洲地區最壓軸登場，在4年前搶先進入中國之後，陸續在日本、香港登陸，南韓則是在3個月前才剛剛塵埃落定，1月在台灣開設的首間旗艦快閃店，將會引進4大明星系列：經典唇膏、秀場眼影盤、肌膚保養、香水等，基本上是全部品項都會有，而經典潤唇膏則是會在1月中與南西、台中開櫃時登場，3月則是氣墊粉餅亮相，非常令人期待。

PRADA創始人馬里奧·普拉達（Mario Prada）在1913年於米蘭市中心成立第一間精品店，在1978年由其最小的孫女繆西婭·普拉達（Miuccia Prada）接手，擔任集團執行長同時也是首席設計師，在2020年攜手全球美妝龍頭萊雅集團，重拾淡出20多年的美妝系列，從材質、配方、設計理念都更精緻、系統化的發展出專屬品牌的特色。

PRADA與萊雅集團的合作，無疑是強強聯手的最佳選擇，盤點萊雅集團旗下的精品美妝，最廣為人知的絕對是YSL、Giorgio Armani、Valentino等，純美妝品牌更是數不勝數，包含：蘭蔻、赫蓮娜、植村秀、契爾氏、碧兒泉，到醫學美容品牌理膚寶水、修麗可、適樂膚，甚至還有開架系列的媚比琳、L'Oréal、NYX、卡尼爾等等，由此可見，萊雅集團在美容事業廣泛涵蓋各種族群、消費階層以及年齡層，超過百年的美妝市場經驗以及科研技術專利，都是全球數一數二，當然PRADA BEAUTY未來發展的創意靈感跟無限可能，值得期待。