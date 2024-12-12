TWG Tea熊熊軟糖紅翻天　放進熱水變甜茶有夠時髦

▲TWG Tea推耶誕話題茶禮，超可愛的茶香泰迪在網路上掀打卡潮。（圖／TWG、王德傳提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新加坡茶葉品牌TWG Tea今年耶誕給了我們一個大驚喜，在台推出首創的「茶香泰迪TWG Tea Teddies」系列，將罐內的茶葉變成一顆顆小泰迪熊，可單吃咀嚼淡淡茶香跟鮮甜水果氣息，亦可加進熱水泡出一杯療癒茶飲，在IG上早已刷爆一波，成為許多人耶誕送禮（或自用）的心頭好。

TWG Tea茶香泰迪系列集結茶香，加上多款鮮甜水果及香料調配出獨特風味，獨特的可愛造型讓人一眼難忘，讓泡茶變成一件有趣的事，且連茶罐上都有鏤空泰迪圖案，從裡面療癒到外，就算放在杯盤上也能立刻改變氛圍。

品牌表示，8款顏色鮮豔的茶香泰迪，均以TWG Tea茗茶為基底，結合莓果、柑橘及香料，呈現出對懷舊童年糖果的現代詮釋。從口味包括草莓、藍莓、覆盆莓香草、芒果橙香、葡萄柚橙香、蘋果葡萄到薑檸及橙香肉桂，不論是當作美味的糖果單獨品嚐，或將兩顆茶香泰迪溶於熱水中變成茶飲都很適宜。8款茶香泰迪每罐約40顆，售價650元，12月全台限量上市。

台灣王德傳茶莊在2025年新春，以象徵充滿活力的生命力與力量的「熠熠」為主題，推出「璀毓」、「璀璨」、「璀麗」、「天青」、「德傳普洱」共5款新春茶禮，象徵光明與希望，寓意著璀璨的未來。其中「德傳普洱」內含80年代宜興老紫砂壺，搭配阿里山烏龍，讓使用者能以古樸之道品就中式茶的細緻美好。

▲王德傳「璀毓·紫砂」茶禮以珍貴80年代宜興老紫砂壺，搭配嚴選阿里山烏龍，售價6,730元，特價5,980元。

其他禮盒精選阿里山、梨山等地的烏龍茶、東方美人等，與古樹紅茶蔓越莓夏威夷豆牛軋糖、桂圓普洱核棗糕兩款茶食搭配，打造難忘的品茶時光，單盒售價從1,130元至6,730元不等，新品上市各款還提供限時優惠，特價1,000元至5,980元不等。

▲王德傳「璀麗」茶禮，內含蜜香紅烏龍100g・熠熠雙甜茶食100g (古樹紅茶蔓越莓夏豆牛軋糖+桂圓普洱核棗糕) 定價 1,130元，新春特價 1,000元。

▲王德傳「璀璨」茶禮，內含兩款臺灣烏龍茶與熠熠雙甜茶食，呈現豐富而精緻的味覺享受，售價1,790元至2,350元，特價1,580元至2,080元。