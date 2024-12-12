CITIZEN女錶太陽光芒圖騰散發正能量　點綴培育鑽放閃

▲CITIZEN台灣限量50只的輕奢光耀眼限量款ES9490-87D，37,900元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

小資女年末想犒賞自己一下，一只百搭的優雅錶款是實用與裝飾性兼具的最佳選擇，CITIZEN推出台灣限量50只的xC輕奢光耀眼限量款ES9490-87D，於透明感光澤的白蝶貝上刻劃象徵太陽光芒的圖騰，巧妙連結實驗室培育鑽石與切割造型時標，象徵滿滿的正能量，最亮眼的是8時位置的培育鑽石旁點綴金色圓點，代表光映照在水波紋上的模樣。





▲CITIZEN亞洲限定款水耀光光動能三針腕錶EW2635-62A，18,800元。

CITIZEN另一款亞洲限定的水耀光三針腕錶EW2635-62A，以Sakura pink櫻花粉紅金色調不鏽鋼打造圓潤錶殼與米蘭錶帶，面盤外圈環繞一圈滾珠，搭配2種象徵水滴的立體時間刻度與12時羅馬數字時標，以及菱形的水滴設計秒針展現好質感，佩戴者可輕鬆轉換米蘭帶與粉色蘋果皮製環保材質錶帶，一只錶變出兩種時尚風格。





▲wicca白色千鳥格紋面盤的台灣限定款KP3-465-16腕錶，8,600元。（圖／wicca提供，以下同）

若預算鎖定在1萬元以內，女孩系的wicca有不少雅致設計，今年秋冬運用時裝常見的千鳥格紋裝飾面盤中央，白色面盤為台灣限定款KP3-465-16，附上粉色、白色雙錶帶供替換；更甜美之作為茉莉花主題的KH4-963-21腕錶，面盤點綴在風中飄逸模樣的茉莉花，女人味十足。





▲wicca以茉莉花為設計主題的KH4-963-21腕錶，8,900元。