剩台灣有貨！PRADA登台必掃「金泰梨御用色」、「妙麗香水」

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

PRADA BEAUY登陸台灣的消息，讓彩妝迷都很期待，將會引進品牌全系列的美妝作品，但在眾多品項之中，到底哪些值得入手？《ET FASHION》搶先整理多款單品以及必拿色選，先筆記下來，以免沒搶到就立刻缺貨。

TOP 3：唯我莫測淡香精，50ml、售價4750元

由「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）所演繹的唯我莫測淡香精形象大片，展現PRADA所想強調：打破傳統、前衛創新的精神，鼓勵女性展露自信、遵循本我，在淡香精的瓶身上，特別選用品牌經典三角形LOGO呈現「怎麼擺都不會正」，象徵女性不墨守成規追求平衡，隨時變化莫測、無法被定義的個人態度；也正因為這三角形設計，裡面橙花、茉莉花前調以及琥珀、麝香的香氛因子也不慣性穩定，每一次傾倒、噴發瞬間，都會展現出不一樣的香氛組合，時而溫柔滿溢、時而甜美清新，沒有標準規律。

TOP 2：經典潤唇膏，3.8g、售價1550元

潤唇膏可以說是很多女性不能缺少的單品，比起唇膏系列來說，更常攜帶、使用，是非常值得投資的實用好物，重點是PRADA BEAUY的潤唇膏不僅包裝精緻，膏體更是非常少見的「PRADA松石綠」，執掌人Miuccia Prada認為，綠色是最中性的色調，不分男女，因此在潤唇膏也特別應用其巧思，呼應品牌精神，更添加了比菲德益菌萃取、荷荷芭油等成分，可以單用甚至作為唇膏打底，都非常實擦。

TOP 1：經典唇膏系列，3.8g、售價1590元

PRADA BEAUY的經典唇膏又分為：革紋極霧唇膏、尼龍柔霧唇膏兩款，分別引進19色以及16色，前者是全霧面的質地，以黑色色料為基底，並且在膏體設計成標誌性Saffiano十字紋路皮革，在唇膏管身中央以金色作為識別；尼龍柔霧唇膏則是以代表性的Re-Nylon尼龍面料為靈感，白色為基調的設計顏色較為明亮，像是尼龍布料般具有微微光澤的妝效，管身中央則為銀色，兩款雖然都是偏霧光的唇膏，但質地絲滑輕盈，使用起來完全不乾澀。

其中，斷貨王分別是革紋極霧唇膏#B03醜赤棕、尼龍柔霧唇膏#B101廢裸棕，不僅是南韓代言人金泰梨曾拍攝畫報時的御用色選，上市之後更是迅速完售，中國、香港、日本、南韓都斷貨，而台灣在1月3日登場時，馬上就有現貨可以買得到，當然是必搶之王。