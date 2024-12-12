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營養師曝喝豆漿「4大好處」　私藏豆漿食譜一次公開

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▲▼營養師曝喝豆漿「4大好處」。（圖／Unsplash）

▲適量補充豆漿對人體健康好處多。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

早上來一杯豆漿是許多人的健康標配，那麼喝豆漿對身體有什麼好處呢？喝膩了純豆漿，其實還有更多可口的花式喝法，一起聽聽營養師高敏敏教你怎麼聰明喝。

營養師高敏敏分享，豆漿中含有植物固醇，可以幫助降低膽固醇，同時預防心血管疾病，她也提醒家族有這種遺傳史的人就很適合多喝豆漿來保養，而黃豆中的大豆異黃酮能維護心血管健康，能預防骨質疏鬆，同時具有抑制癌症能力，而大豆蛋白則能增加飽足感，有助穩定血糖，是非常好的飲控小幫手。

▲▼營養師曝喝豆漿「4大好處」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#預防腦中風

豆漿中的卵磷脂與大豆異黃酮是血管的「守護者」 ，能維持血管彈性，減少血栓形成的風險，對預防腦中風很有效果。

#預防高血壓

豆漿含有鉀和鎂，可以幫助調節血壓，減少心血管負擔，讓身體輕鬆應對壓力。

#預防糖尿病

豆漿的低升糖指數讓血糖不易快速上升，加上膳食纖維能促進腸道健康與血糖穩定，是糖尿病患者的良好選擇。

#幫助瘦身

豆漿含有豐富的植物蛋白與膳食纖維，能增強飽足感，還能促進代謝，是非常好的飲控幫手。

豆漿營養雖然好處多，但喝久了偶爾也會想換換口味，營養師也分享自己的私藏豆漿食譜，這樣搭不僅好喝還更健康。

1.薑黃+豆漿：薑黃有助於增強免疫力、促進消化。

2.香蕉+豆漿：香蕉富含鉀，有助於平衡電解質，快速補充能量。

3.山藥+豆漿：山藥有助於促進腸胃健康、提升免疫力，改善皮膚狀況。

4.銀耳+蓮子+豆漿：銀耳含有豐富的膠質，能滋潤肌膚、改善乾燥，搭配蓮子還能養心安神、強化脾胃。

5.地瓜+綠豆+豆漿：地瓜含豐富的膳食纖維，幫助腸道蠕動、促進排便。搭配綠豆，具有消暑與保護肝臟的功效。

6.香蕉+草莓+豆漿：草莓含豐富的維生素C與抗氧化劑，有助於提升免疫力、美白肌膚。

關鍵字：

豆漿, 營養, 健康, 飲食, 食譜

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