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LinLi Boutique公開2025婚紗趨勢！蔡淑臻愛花苞裙、Summer低腰禮服更美

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記者鮑璿安／台北報導

LinLi Boutique創辦人林莉先前為蕭敬騰妻子Summer打造絕美婚紗引起討論，一直以來引領台灣婚紗設計走向，最近林莉公佈2025婚紗趨勢，她指出，「透視」、「腰線」、「解構」是2025年的婚紗禮服3大關鍵字，她也同步分析出6大趨勢幫助新人了解全新風格。

▲▼ LinLi Boutique。（圖／品牌提供）

▲▼ LinLi Boutique。（圖／品牌提供）

▲蕭敬騰妻子Summer婚紗照中的星鑽璀燦馬甲晚禮服搭配穿透紗裙，就是「腰線下移」的例子。（圖／品牌提供）

LinLi Boutique創辦人林莉指出，婚紗與時裝相互影響，兩者的界線越來越模糊，時尚圈吹起的「Soft Power／柔性權力」也能在婚紗禮服上看到蹤跡，利用時尚吸引、影響甚是迷惑他人，視覺上的變化明顯更為豐富。新趨勢包括雲朵造型、腰線下移、透視美學、視覺衝擊、馬甲切割線以及立體結構，在強調新穎廓形的同時，賦予可柔可剛的變化性。

▲▼ LinLi Boutique。（圖／三立提供）

▲蔡淑臻去年在金鐘獎封后的Isabel Sanchis桃紅色戰袍就是雲朵造型的禮服。（圖／三立提供）

▲▼ LinLi Boutique。（圖／品牌提供）

▲▼ LinLi Boutique。（圖／品牌提供）

像是去年蔡淑臻在金鐘獎封后的Isabel Sanchis桃紅色戰袍就是雲朵造型的禮服，將分量感集中到裙身腰間位置，露出肩線與腿部線條，以花苞般打造可愛氣息。而蕭敬騰妻子Summer婚紗照中的星鑽璀燦馬甲晚禮服搭配穿透紗裙就是「腰線下移」的例子，腰線下移後，下身會搭配穿透、輕盈感的裙子形成平衡，很適合率性有個性的新人。另外也有強烈的馬甲、立裁抓褶元素，以具有記憶點的手法打造夢幻禮服。

▲▼ 夏姿。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿。（圖／品牌提供）

▲夏姿・陳日前舉辦2025春夏系列預覽，帶著於巴黎發表的「點䨝」系列在台重現，透過31套男女裝展現詩意。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿。（圖／品牌提供）

▲歌手曹楊登上周杰倫嘉年華演唱會中，穿上系列中線條西裝獻唱。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿。（圖／品牌提供）

同時，夏姿以新中式風格圍繞西方文化譜寫新季，以1920年代象徵性的直筒、低腰線為輪廓，打造出雙排釦西裝、短下襬的背心洋裝等，運用東方筆觸為靈感來源，曹楊演繹的西裝則是模仿出粉筆的線條，一針一線形塑出不規則的畫筆流線，刺繡深淺交織增添立體感；中式扭結也混合珍珠，點綴在鏤空處由小至大如水滴般排列，捕捉靈動之姿。而簍空蜻蜓雕花、黃玉白貝花與黑瑪瑙縫製蜻蜓、以及大面積鳶尾花刺繡圖騰穿插，品牌縮寫「SC」也是經典符碼之一，成為肩帶、腰釦點綴，強化品牌基因。

關鍵字：

婚紗, 林莉, 趨勢, 2025, 造型

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