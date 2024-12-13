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周杰倫大巨蛋親曬聯名鞋！PHANTACi粉嫩網球風「CHUCK 70」入手方式曝

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記者鮑璿安／台北報導

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會告一段落，但哥的跨界合作仍在繼續，由周杰倫主導的潮流品牌PHANTACi與CONVERSE打造全新「CHUCK 70」鞋款，連周杰倫也親自穿上，並在個人IG的限時動態上分享於網球場上的「曬鞋照」，對於集體染上演唱會後遺症的大家而言，毫無疑問是必須入手的潮鞋！

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲周杰倫親自曬出PHANTACi與CONVERSE的全新「CHUCK 70」鞋款。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲鞋履外觀則是融合經典CHUCK 70與PHANTACi標誌性的粉色 。（圖／品牌提供）

CONVERSE再度攜手潮流品牌PHANTACi打造全新「CHUCK 70」鞋款，這次以網球上粉嫩的色調為靈感來源，而今年恰逢PHANTACi創立第18年，數字18也代表周杰倫1月18日生日的幸運數字，因此格外具有收藏價值。鞋履外觀則是融合經典CHUCK 70與PHANTACi標誌性的粉色，鮮豔的亮黃色車縫線細節，鞋底以螢光色搭配網球場紅土色調裝飾，並呈現刷舊質感，承載著周杰倫對網球運動的喜愛，適逢《嘉年華》世界巡演台北站開演前，已由天王親自上腳亮相。

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲持有2024周杰倫嘉年華台北站限定周邊商品「網球吊飾」（JAY CARNIVAL BAGCHARM）的粉絲，可參與本次鞋款抽籤活動 。（圖／品牌提供）

同時鞋跟處點綴的刺繡星星圖標，巧妙呼應風靡全球時尚圈的tennis core網球時尚風格。這次聯名鞋的發售方式也曝光，持有2024周杰倫嘉年華台北站限定周邊商品「網球吊飾」（JAY CARNIVAL BAGCHARM）的粉絲，可參與本次鞋款現場抽籤活動，14日起於PHANTACi台北旗艦店、西門直營店以及台中一中店發售，每人限購1雙。

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

▲SPEEDCAT鞋款在品牌大使Rosé的親自演繹下，引爆全球RACECORE賽車時尚。（圖／品牌提供）

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

▲年末一口氣帶來黑、紅，與新色櫻花粉、芭蕾粉黑四款配色 。（圖／品牌提供）

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

同時，PUMA SPEEDCAT鞋款在品牌大使Rosé的親自演繹下，引爆全球RACECORE賽車時尚，無論是混搭運動裝或是像Rosé以Oversize外套呈現率性氛圍都很適合。SPEEDCAT最早起源於1999年，靈感來自80年代和90年代為F1一級方程式大獎賽車手量身訂製的防火賽車鞋，運動薄底的流線型外觀帶給人深刻記憶點。繼2024年首波祭出的經典黑與極速紅兩款主打配色之後，更加入麂皮面料，於鞋頭及鞋舌處繡上招牌跳豹LOGO，年末一口氣帶來黑、紅，與新色櫻花粉、芭蕾粉黑四款配色，在全台同步擴大發售。此外，品牌也曝光了2025年的4款新色，重磅推出「摩卡棕」、「寶藍」、「復刻黃」、「桃木綠」，讓粉絲們打造更為完整的運動穿搭。

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

▲2025年SPEEDCAT發表4款新色，重磅推出「摩卡棕」、「寶藍」、「復刻黃」、「桃木綠」。（圖／品牌提供）

關鍵字：

周杰倫, PHANTACi, CONVERSE, 鞋款, 潮流

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