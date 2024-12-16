fb ig video ETtoday search mobile

包開箱／伊麗莎白泰勒摯愛Delvaux梯形包Caprice　撒上夢幻繁星再現

>

記者鮑璿安／專題報導

傳奇女星伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor ）在上世紀給予時尚圈無限啟發，而Delvaux近日回歸的包袋作品Caprice，也與伊麗莎白泰勒有著一段深厚情誼，其優雅不敗的廓形深深觸動她，半世紀後依舊是經典之作。如今品牌也為Caprice以及一系列經典包袋披上亮眼星河，再現傳世魅力。

▲▼ Delvaux。（圖／品牌提供）

▲伊麗莎白泰勒與Delvaux的緣分要回溯到1958年。（圖／品牌提供）

▲▼ Delvaux。（圖／品牌提供）

▲▼ Delvaux。（圖／品牌提供）

▲Delvaux的設計工坊在伊麗莎白泰勒珍藏品的拍賣目錄中，發現了當初的那款Caprice手袋，翻蓋燙印著代表她姓名首字母的「E.T.」字樣。（圖／品牌提供）

伊麗莎白泰勒與Delvaux的緣分要回溯到1958年，當時她抵達布魯塞爾參觀世界博覽會，這場展覽讓她流連忘返，回到好萊塢之後，她在一家精品店的櫥窗中看到了一件閃耀祖母綠色的華麗包袋作品。那便是Caprice包款，其大膽的幾何梯形造型，採用建築雕塑般的設計線條，並搭配弧線黃銅手柄，如同珠寶般閃耀動人，以Box Calf小牛皮打造出奢華質感，襯托出她紫羅蘭色的迷人雙眸，在如此美麗的相遇下，成為她臻愛的收藏品之一。

▲▼ Delvaux。（圖／品牌提供）

▲▼ Delvaux。（圖／品牌提供）

時隔多年，近期Delvaux的設計工坊在伊麗莎白泰勒珍藏品的拍賣目錄中，發現了當初的那款Caprice手袋，如同跨越時空的橋樑般串起所有回憶，翻蓋燙印著代表她姓名首字母的「E.T.」字樣，內部彷彿還留存著她輝煌一生的印記，共同見證雙方的不朽經典。

▲▼ Delvaux。（圖／品牌提供）

▲Caprice Toy Phoenix 雲朵藍。（圖／品牌提供）

▲▼ Delvaux。（圖／品牌提供）

▲Cool Box Nano Astral 雲朵藍。（圖／品牌提供）

▲▼ Delvaux。（圖／品牌提供）

▲Pin Toy Astral 雲朵藍。（圖／品牌提供）

▲▼ Delvaux。（圖／品牌提供）

▲▼ Delvaux。（圖／品牌提供）

▲Caprice Toy Phoenix 、Brillant Mini 。（圖／品牌提供）

隨著Caprice的標誌性回歸，品牌也打造出全新年末慶典系列，運用星座靈感璀璨點亮這片天穹，仙后座、仙女座、雙子座之星成為包款的創新元素，為經典之作Brillant、Tempête、Pin、Cool Box與全新Caprice進行夢幻解讀。包款皆渲染上雲朵藍色澤，以迷你尺寸呈現，但是精緻度絲毫不減，運用熠熠生輝的珍珠、玻璃珠、亮片與金屬線刺繡裝飾，以細膩工藝美學勾勒星象，包款上的刺繡以一針一線定格了滿天星辰，在不同角度都散發耀眼光芒，也象徵了Caprice的華麗重生。

▲▼gucci。（圖／品牌提供）

▲▼gucci。（圖／品牌提供）

▲雙G Logo致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie老花迷你肩背包。NT$94,500。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie酒紅色相機包，NT$94,500。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie麂皮墨綠色肩背包M號，NT$126,000。（圖／品牌提供）

同時，Gucci經典Blondie手袋終於在2025早春系列宣告回歸，這股巨大的70年代復古影響力正在蔓延，相信已經聽見不少品牌愛好者的歡呼，創意總監Sabato De Sarno將標誌性的雙G標誌重新解讀，注入現代流行視角，為品牌再創巔峰之作。Gucci Blondie的核心要素莫過於中央的雙G Logo，致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字的縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央，部分款式則搭配上手把，帶出品牌強而有力的馬術文化，形成濃濃的復古意涵。配色方面也有革新，同時換上了新Gucci時代代表性的「Ancora」酒紅色，迷人之中帶點慵懶個性，也提供焦糖色、黑色皮革，繼續訴說著Sabato的流行經典。

關鍵字：

包開箱, 包袋, Delvaux, ElizabethTaylor, Caprice

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

身邊總有莫名其妙的人　自己是5種容易「招小人」的性格嗎？

身邊總有莫名其妙的人　自己是5種容易「招小人」的性格嗎？

番茄、紅椒都在內！營養師曝「紅色食物」能提高免疫力

番茄、紅椒都在內！營養師曝「紅色食物」能提高免疫力

朴信惠與媽媽笑起來一模一樣　母女都是愛馬仕擁護者

朴信惠與媽媽笑起來一模一樣　母女都是愛馬仕擁護者

星巴克12／9起推3特定飲品單一價99元　單杯最多省71元 「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人 Care Bears快閃店進駐信義A11 王子邱勝翊「大學生穿搭」迷倒粉絲 陳傑憲夫妻逛Gucci送禮清單揭曉　曝賽後生活變化「吃飯被要求一事」 Jisoo、Danielle都穿黑色長靴！韓星最強冬靴搭配　出國一雙搞定穿搭 衣櫃裡不能沒有「丹寧褲」！5種搭配刷存在感　最推西裝外套不出錯 新光三越會員破400萬　12／12起免消費直接拿「1000元耶誕禮金」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面