包開箱／伊麗莎白泰勒摯愛Delvaux梯形包Caprice　撒上夢幻繁星再現

記者鮑璿安／專題報導

傳奇女星伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor ）在上世紀給予時尚圈無限啟發，而Delvaux近日回歸的包袋作品Caprice，也與伊麗莎白泰勒有著一段深厚情誼，其優雅不敗的廓形深深觸動她，半世紀後依舊是經典之作。如今品牌也為Caprice以及一系列經典包袋披上亮眼星河，再現傳世魅力。

▲伊麗莎白泰勒與Delvaux的緣分要回溯到1958年。（圖／品牌提供）





▲Delvaux的設計工坊在伊麗莎白泰勒珍藏品的拍賣目錄中，發現了當初的那款Caprice手袋，翻蓋燙印著代表她姓名首字母的「E.T.」字樣。（圖／品牌提供）

伊麗莎白泰勒與Delvaux的緣分要回溯到1958年，當時她抵達布魯塞爾參觀世界博覽會，這場展覽讓她流連忘返，回到好萊塢之後，她在一家精品店的櫥窗中看到了一件閃耀祖母綠色的華麗包袋作品。那便是Caprice包款，其大膽的幾何梯形造型，採用建築雕塑般的設計線條，並搭配弧線黃銅手柄，如同珠寶般閃耀動人，以Box Calf小牛皮打造出奢華質感，襯托出她紫羅蘭色的迷人雙眸，在如此美麗的相遇下，成為她臻愛的收藏品之一。

時隔多年，近期Delvaux的設計工坊在伊麗莎白泰勒珍藏品的拍賣目錄中，發現了當初的那款Caprice手袋，如同跨越時空的橋樑般串起所有回憶，翻蓋燙印著代表她姓名首字母的「E.T.」字樣，內部彷彿還留存著她輝煌一生的印記，共同見證雙方的不朽經典。





▲Caprice Toy Phoenix 雲朵藍。（圖／品牌提供）

▲Cool Box Nano Astral 雲朵藍。（圖／品牌提供）





▲Pin Toy Astral 雲朵藍。（圖／品牌提供）





▲Caprice Toy Phoenix 、Brillant Mini 。（圖／品牌提供）

隨著Caprice的標誌性回歸，品牌也打造出全新年末慶典系列，運用星座靈感璀璨點亮這片天穹，仙后座、仙女座、雙子座之星成為包款的創新元素，為經典之作Brillant、Tempête、Pin、Cool Box與全新Caprice進行夢幻解讀。包款皆渲染上雲朵藍色澤，以迷你尺寸呈現，但是精緻度絲毫不減，運用熠熠生輝的珍珠、玻璃珠、亮片與金屬線刺繡裝飾，以細膩工藝美學勾勒星象，包款上的刺繡以一針一線定格了滿天星辰，在不同角度都散發耀眼光芒，也象徵了Caprice的華麗重生。





▲雙G Logo致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie老花迷你肩背包。NT$94,500。（圖／品牌提供）





▲GUCCI Blondie酒紅色相機包，NT$94,500。（圖／品牌提供）







▲GUCCI Blondie麂皮墨綠色肩背包M號，NT$126,000。（圖／品牌提供）

同時，Gucci經典Blondie手袋終於在2025早春系列宣告回歸，這股巨大的70年代復古影響力正在蔓延，相信已經聽見不少品牌愛好者的歡呼，創意總監Sabato De Sarno將標誌性的雙G標誌重新解讀，注入現代流行視角，為品牌再創巔峰之作。Gucci Blondie的核心要素莫過於中央的雙G Logo，致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字的縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央，部分款式則搭配上手把，帶出品牌強而有力的馬術文化，形成濃濃的復古意涵。配色方面也有革新，同時換上了新Gucci時代代表性的「Ancora」酒紅色，迷人之中帶點慵懶個性，也提供焦糖色、黑色皮革，繼續訴說著Sabato的流行經典。