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Care Bears快閃店進駐信義A11 王子邱勝翊「大學生穿搭」迷倒粉絲

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▲▼Carebears快閃店。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Care Bears冬季快閃店首日就擠爆人潮。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

聖誕腳步即將到來，Care Bears於信義三越A11打造帶有濃濃復古風的「Care a-lot書店」，集合可愛單品與大大的熊熊聖誕樹，讓這裡一秒成為信義區最萌打卡點。今（15日）也特別邀來王子（邱勝翊）擔任一日店長，他穿著Care Bears學院風穿搭，笑稱整個人回到大學生感覺。

▲▼Carebears快閃店。（圖／品牌提供）

▲主理人楊秀蓉Janet穿著Care bears造型毛衣。

▲▼Carebears快閃店。（圖／品牌提供）

▲KOL安安也受邀出席快閃店活動。

此次快閃店風格以粉色牆面書店搭配歡愉的聖誕氣氛，牆面和各角落都可發現精心安排的小彩蛋，其中最萌角落絕對是熊熊大聖誕樹，Care Bears主理人Janet也推薦學院風單品，像是格紋元素、Polo衫等等都是今年冬天不可錯過的熱銷款式。

王子也開心表示，身邊的家人朋友都很喜歡Care Bears，就連男生朋友也都在討論蒐集，穿上身上也覺得很潮，就連自己也入坑熊熊的魅力，像是今天就是綠配黃，帽T搭配襯衫的多層次穿搭，襯衫後面有巧思，有一隻超可愛的熊熊。

▲▼Carebears快閃店。（圖／品牌提供）

▲高調可愛的電腦包很適合當作聖誕禮物。

年末挑選交換禮物的話，王子最推薦Care Bears電腦包，金屬色的外型時尚又可愛，同時又兼具實用功能，絕對是大家都想獲得的夢幻禮物。

不讓Care Bears專美於前，Strawberry Shortcake草莓甜心全台首家快閃店同樣進駐A11，草莓甜心是美國的國民卡通，更是許多歐美女孩小時候最好的玩伴，除了可愛的草莓甜心娃娃，更推出許多可愛又實用的周邊商品，像是帽T、化妝包、行動電源、手機支架等等，一系列產品讓人彷彿回到過去的復古美好年代，讓人愛不釋手，預計即將掀起一波草莓熱潮。

▲▼Carebears快閃店。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲復古可愛的草莓甜心也掀起一股懷舊風潮。

關鍵字：

聖誕, 快閃書店, CareBears, 王子邱勝翊, 草莓甜心

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