HUBLOT聯名藝術家造蜂巢錶　又酷又潮戴上超輕盈

▲HUBLOT全球限量50只的Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪腕錶，4,414,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶品牌跨界與藝術家合作，屢屢激盪出新火花，去年討論度最高的聯名當屬AP（Audemars Piguet，愛彼）與美國當代藝術家KAWS攜手，打造限量250只的43毫米Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪腕錶；而以「融合藝術」著稱的HUBLOT（宇舶）也帶來驚喜，攜手英國潮流藝術家Samuel Ross推出Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪腕錶，以鉛灰色鈦金屬與黑白交錯的冰霜碳纖維打造，搭配蜂巢網眼結構，以及藝術家鍾愛的鈷藍色立體橡膠錶帶，又酷又潮！





▲潮流藝術家Samuel Ross佩戴與HUBLOT合作的Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪腕錶。

藝術家Samuel Ross代表作不少，最為人熟知是將時裝品牌 A-COLD-WALL打響名號，也曾與已故設計師 Virgil Abloh 一起從事舞台、音樂專輯、藝術品等跨領域設計，近幾年他還與衛浴品牌Kohler、西班牙服裝Zara合作，過人才華吸引HUBLOT目光，與他聯手設計限量50只的Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪腕錶。

▲HUBLOT以鉛灰色鈦金屬與黑白交錯的冰霜碳纖維打造Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪腕錶。

錶徑44毫米的Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪腕錶最吸睛之處，是以蜂巢網眼造型貫穿整體設計，透過拋光、磨砂、錘擊與穿孔等複雜工序處理，呈現具絕佳隔熱性與抗衝擊性的蜂巢結構，且成功減輕腕錶重量，而錶殼側翼、錶圈與錶耳由霧面灰色碳纖維製成，面盤則透出HUB6035陀飛輪自動上鍊機芯，機芯也呼應整體造型的通透感，桶形橋、自動橋與陀飛輪框架橋板均以藍寶石材質製作創造懸浮效果，具72小時動力儲存。





▲AP與藝術家KAWS聯名Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪「COMPANION」限量版腕錶，約7,350,000元。（圖／AP提供，以下同）

AP與美國當代藝術家KAWS聯手推出限量250只的43毫米Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪腕錶，也是話題滿滿，腕錶中心設置KAWS所創作的代表性人物COMPANION，其臉部和雙手彷彿從內裡觸碰著藍寶石玻璃鏡面，彷彿好奇窺看外面的世界，而其胸部展示一顆搏動之心，正是不停運轉的陀飛輪裝置。為宣傳此聯名作，特別設置坐在AP總部上的巨型COMPANION公仔，相當逗趣。





▲藝術家KAWS戴上AP聯名錶並繪製設計圖。





▲AP瑞士總廠上坐著KAWS創作的代表性人物COMPANION，相當逗趣。