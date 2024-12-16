「水間水蜜桃」必備的三款香氛單品！清甜多汁是低調的可愛

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、addict.tw I

蜜桃香味帶有一點清甜又多汁的氣息，比起玫瑰更令人上癮，近期更有不少品牌以蜜桃作為香氛靈感，推出香水或是香氛洗沐系列，充滿戀愛感的滋味，當然很值得擁有。

＃嬌蘭 藝術沙龍白日旖夢淡香精，100ml、售價13,600元

「香水世家」嬌蘭過去就是從製作香水起家，在業界擁有深厚的底蘊，在1919年創始人雅克·嬌蘭（Jacques Guerlain）就曾將蜜桃的果香香氣，放入經典之作「蝴蝶夫人香水」（Mitsouko）之中，而且直到現在依舊很受到歡迎，對於香氣獨特的品味以及前衛的嗅覺，終於在2025年重溫，由嬌蘭香水創作總監兼調香師Delphine Jelk運用蜜桃的圓潤多汁結合皮革，打造出既衝突又能完美融合的「白日旖夢淡香精」，宛如第二層肌膚性感包裹的氛圍。

＃Kuoca 野桃護手霜，50ml、售價840元

來自南韓聖水洞的潮流香氛品牌Kuoca在上市之際，就以可愛甜美的野桃香氣，成為日韓女孩心中的最愛，鮮明香甜的味道帶有清新水感的質感，讓人重複使用都不會覺得膩，清爽好吸收的護手霜可以柔嫩雙手，打造出細嫩的好膚況。

＃A’ddict 淡香精－蜜桃，50ml、售價2,498元

同樣來自南韓的香氛品牌A’ddict以固體香水打造獨特的疊香方法，透明的質地可以直接使用上肌膚，再搭配淡香精使用，可以增強香調的層次以及持久度，其中，淡香精裡面很受台灣女性喜愛的蜜桃，前調是蘋果、基調則是檀木，可以讓整體香氣不會過於甜膩，更顯木質溫潤。