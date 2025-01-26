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農曆年好寓意的「5種盆栽」　發財、高貴讓家中生機勃勃

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記者蔡惠如／綜合報導

農曆新年除了傳統的紅色裝飾和喜氣洋洋的氛圍，植物其實也是增添家居溫度的絕佳選擇。在這個闊別舊歲、迎接新年的特別時刻，一盆綠意盎然的盆栽，彷彿能為家帶來無限可能。不只是單純的裝飾，這些植物更承載著深厚的文化意涵和滿滿的祝福，放在家中角落，不僅可淨化空氣，更為新的一年注入勃勃生機。 

▲發財樹,蘭花,君子蘭,水仙花,文殊蘭。（圖／unsplash）▲發財樹,蘭花,君子蘭,水仙花,文殊蘭。（圖／unsplash）

發財樹
發財樹可是過年必備的開運植物，綠意盎然的盆栽不僅長相討喜，還特別有招財進寶的意涵。葉子豐碩、枝幹結實，看起來就像是蘊藏滿滿好運的模樣。養這種植物不用太費心，只要給點陽光和適量的水，就能在家裡增添一份旺氣。每次看到發財樹，都彷彿感覺有「恭喜發財」的問候。 

▲發財樹,蘭花,君子蘭,水仙花,文殊蘭。（圖／unsplash）

君子蘭
君子蘭被許多老一輩的長輩視為吉祥的象徵。花朵優雅、葉片寬大，擺在家裡顯得格外高貴。特別適合放在客廳或玄關，不僅能淨化空氣，還能給整個家增添一份莊重的氣息。傳統上，人們認為君子蘭代表著高尚品格和內斂的美，很符合過年期間莊重喜氣的氛圍。 

▲發財樹,蘭花,君子蘭,水仙花,文殊蘭。（圖／unsplash）

蘭花
蘭花絕對是過年最美的盆栽之一。精緻的花朵彷彿在訴說著優雅與美好，擺在家裡立刻提升整體的質感。不同顏色的蘭花都有不同的寓意，像是粉色代表愛情、白色象徵純潔。養蘭花需要點小技巧，但只要控制好光線和濕度，就能讓它在過年期間綻放出迷人的光彩。 

▲發財樹,蘭花,君子蘭,水仙花,文殊蘭。（圖／unsplash）

文殊蘭
文殊蘭葉子肥厚、綠潤，看起來就像是在跟人打招呼。這種多肉植物特別耐旱，非常適合不常在家或不太會照顧植物新手。放在家裡不僅不佔空間，還能為過年的氛圍增添一絲生機。尤其是在新的一年開始之際，這種堅強又可愛的植物彷彿在為你的新年送上祝福。 

▲發財樹,蘭花,君子蘭,水仙花,文殊蘭。（圖／unsplash）

水仙花
很多家庭都會在過年前培育水仙，看著它從小小的球莖慢慢長出嫩綠的芽，再到綻放出純白優美的花朵，整個過程就像是在迎接新的希望。水仙花不僅好看，還帶來濃濃的春天氣息，彷彿在提醒大家新的一年，萬物都在更新、成長。

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關鍵字：

植物, 新年, 盆栽, 家居, 裝飾

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