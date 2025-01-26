過年沒時間大掃除　用2大重點執行時間省一半

▲過年掃除用兩個方法重點化、步驟化就能讓效率提高。（圖／pexels、pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

每到春節前夕大掃除幾乎成了家家戶戶的年度挑戰，年前準備工作一堆，想到大掃除真的會像直接躺平，其實只要抓住關鍵，就能又快又有效率地完成，兩個掃除的關鍵技巧「規劃重點區域」和「清單式條理」，省時又有效果。

規劃重點區域，時間不夠這些先掃

大掃除時最忌諱的就是「重點太多」，時間已經有限，不如就先鎖定最顯眼的區域，找出家裡的「黃金清潔區」，針對這些地方下手，就能省力又有成效。

1. 客廳是門面

春節期間，客廳是親友來訪的主要場地，所以清潔時，沙發、茶几和電視櫃是三大必掃重點。抹布一擦，吸塵器一過，瞬間煥然一新。如果有玻璃窗，記得用刮水器清理窗戶，透亮的窗景能大大提升整體印象。

2. 廚房油污別放過

廚房是清潔難度最高的地方，特別是油煙機和瓦斯爐這兩大頑固區。建議先用熱水濕敷軟化油垢，再用去油清潔劑擦拭，效果好很多。冰箱裡的過期食物也別忘了清理，順便給冰箱一個「斷捨離」的機會。

3. 浴室水垢不留情

浴室是細菌容易滋生的地方，地板、牆壁的水垢和馬桶邊緣的污垢都要徹底清潔，還有縫隙裡明顯的黴菌。準備專用的去水垢、去黴菌的清潔劑，會省時省力很多，只要水垢跟黴菌一除，整個浴室的感覺就會不一樣。

清單式條理：減少手忙腳亂的最佳良方

清單真的很有用！把所有清潔工作一項項列出來，按順序執行，少走一趟時間就省下來，不來回奔波多的就是效率滿分。

1, 分區域列清單，逐步完成

不要一次把所有事情堆在一起，先分區規劃，例如「客廳」、「廚房」、「浴室」等，再針對每個區域列出細項。例如，客廳可以寫「擦玻璃、吸地板、清理茶几雜物」，一條條完成後，心裡也浮現成就感。

2. 列清單有小技巧

把每件事的優先順序排好，例如先處理高處的灰塵，然後再清地板，避免重複工作。還有，能一氣呵成的就一起做，像吸完地板順手拖地，就不用再跑第二次。

3. 家人分工更有效率

家人是掃除的最佳戰力，建議把清單分給每個人，例如大人負責重點區域，小孩則清理自己的房間或玩具，省時又不累。