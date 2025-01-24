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居家打掃不費力！天然精油配方高去污、不傷身　家有寵物小孩必備

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

還有兩天就要過年，抓緊最後的假日好好居家清潔，不想要太多化學成分充斥家裡，不妨可以挑選更為天然配方的單品，守護全家人的健康。

＃Goodies&co. every_day 萬用清潔劑，500ml、售價499元

Goodies&co.,碧歐馨,Bondi Wash,清潔,天然,居家,打掃。（圖／品牌提供）

Goodies&co.,碧歐馨,Bondi Wash,清潔,天然,居家,打掃。（圖／品牌提供）

由質感生活選物平台citiesocial在2025推出的自有品牌Goodies&co.，以重視居家生活為概念，運用ECOCERT國際有機環保認證的成分，發表三款清潔好物，其中，最百搭的絕對是萬用清潔劑，中行植萃配方可以使用在浴室、廚房、餐廳等區域，可以輕鬆溶解油污，咖啡渣去味成分，能讓居住更舒適。

＃碧歐馨 亞麻籽萬用黑皂液，750ml、售價380元

Goodies&co.,碧歐馨,Bondi Wash,清潔,天然,居家,打掃。（圖／品牌提供）

法國百年口碑品牌碧歐馨承襲製皂工藝，推出天然去污的亞麻籽萬用黑皂液，上市之後立刻在法國拿下銷售冠軍寶座，歐盟Ecocert有機認證、高達99%天然成分的黑皂液，可以輕鬆應付各種居家髒污問題，噴霧式設計不僅可以維持空間乾淨，還能用來清潔衣服上的污漬，簡直超萬用。

＃Bondi Wash 地板清潔液，500ml、售價450元

Goodies&co.,碧歐馨,Bondi Wash,清潔,天然,居家,打掃。（圖／品牌提供）

澳洲精油品牌Bondi Wash擅長使用植物精油為生活帶來潔淨感受，在眾多清潔單品之中，地板清潔液使用小小一瓶卻擁有高濃度，只要一瓶蓋加一桶水稀釋就能使用，不添加具有安全疑慮的成分，溫和配方很適合有寵物、小孩的家庭使用，保持居家地板整潔之外，也不用擔心傷害健康。

關鍵字：

Goodies&co., 碧歐馨, Bondi Wash, 清潔, 天然, 居家, 打掃

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全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

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