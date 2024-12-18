《影后》詹懷雲百萬卡地亞行頭時髦極了　有感而發「謝謝自己」

▲詹懷雲一手戴卡地亞Tank Américaine腕錶大型款565,000元，另一手戴Juste un Clou 18K白金手環經典款288,000元。（圖／翻攝zhan_1998__IG）

記者陳雅韻／台北報導

26歲男星詹懷雲今年憑藉Netflix夯劇《影后》中「流氓」一角爆紅，暖男形象收服不少粉絲的心，他在2024年末聖誕佳節來臨前夕，戴上卡地亞（Cartier）經典珠寶與腕錶展現時髦的一面，也感受到經典作品傳遞的溫暖情意，他有感而發想對過去的自己說：「嘿，謝謝你一直充滿勇氣帶著好奇心努力向前跑，這世界很大還有很多未知等著被探索，我們一起繼續喔！」





▲詹懷雲指間戴著卡地亞Clash de Cartier戒指143,000元，Juste un Clou戒指 18K白金小型款47,300元。（圖／翻攝zhan_1998__IG）

詹懷雲所戴的卡地亞腕錶，出自坦克系列的Tank Américaine腕錶大型款自動上鍊錶，修長的錶殼完美呼應他高挑的身材，同時還搭配品牌高辨識度且極具個性的Juste un Clou釘子手環與戒指、大膽結合飾釘、圓珠、巴黎飾釘的Clash de Cartier戒指，而頸上要價131萬元的Clash de Cartier軟鍊式小型款玫瑰金長項鍊為新作，可繞成兩圈佩戴。





▲詹懷雲佩戴卡地亞Clash de Cartier軟鍊式小型款玫瑰金長項鍊，1,310,000元。（圖／翻攝zhan_1998__IG）

詹懷雲不僅珠寶名錶、珠寶上身，也深受時尚品牌青睞，日前他與一同演出《影后》的詹子萱、牧森出席Gucci Gift假日禮讚系列發表會，又換上義大利品牌Max Mar狗頭圖案的衛衣配上大衣與牛仔褲，一派休閒模樣遛狗，畫面很迷人。





▲詹懷雲穿著Max Mara狗狗圖案衛衣配長大衣、牛仔褲，牽著狗拍照畫面迷人。（圖／翻攝zhan_1998__IG）