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江詩丹頓滿鑽陀飛輪閃爆　超纖薄上手優雅又舒適

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▲▼陀飛輪鑽錶 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪高級珠寶腕錶，鑲嵌逾300顆總重約27.11克拉鑽石。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

華麗珠寶錶結合高複雜功能，既炫目也炫技，瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）、寶璣（Breguet）、積家（Jaeger-LeCoultre）持續為女性藏家打造優雅的陀飛輪鑽錶，當中江詩丹頓打造Traditionnelle陀飛輪高級珠寶腕錶，特別採用厚度僅5.65毫米、品牌第一款自動上鍊陀飛輪機芯的2160超薄機芯，藝術美感與佩戴舒適性兼具。

▲▼陀飛輪鑽錶 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪高級珠寶腕錶採用隱秘式鑲嵌工藝。

▲▼陀飛輪鑽錶 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪高級珠寶腕錶搭載厚度僅5.65毫米的2160超薄自動上鍊陀飛輪機芯。

江詩丹頓
江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪高級珠寶腕除了機芯傲人，最吸睛仍是整只錶採用隱密式鑲嵌技法，巧妙隱藏金屬鑲爪盡顯超過300顆總重約27.11克拉長階梯形鑽石的璀璨光芒，最大的挑戰是面盤上的鑽石並非單一尺寸，而是從陀飛輪邊緣向外尺寸逐漸增大的美鑽，才能呈現迷人的放射狀排列；錶環鑲嵌的鑽石則呈垂直排列，與錶冠側邊和正面鋪鑲的鑽石都需經由特殊切割，才能成就完美。

▲▼陀飛輪鑽錶 。（圖／公關照）

▲寶璣Classique Tourbillon 3358陀飛輪鑽錶，5,570,000元。（圖／寶璣提供）

寶璣
寶璣Classique Tourbillon 3358陀飛輪鑽錶，美鑽的排列方式同樣從6時位置的陀飛輪開始延伸，6種不同直徑的鑽石由小至大緊密排列，構築一片華麗景致，顯示時與分的珍珠母貝環中央，則以雪花鑲嵌明亮式切割鑽石，讓整個面盤看起來更具層次感；內載187D 型手動上鍊機芯，提供長達50小時的動力儲存，驚喜還有工匠運用帶有鑽石刻頭的工具點刻主夾板，飾紋在光影變化下閃閃發亮。

▲▼陀飛輪鑽錶 。（圖／公關照）

▲積家Rendez-Vous Jewellery Tourbillon約會系列陀飛輪珠寶腕錶，3,250,000元。（圖／積家提供）

積家
積家Rendez-Vous Jewellery Tourbillon約會系列陀飛輪珠寶腕錶，雖然面盤非滿鑽設計，但那抹別具一格的「靜謐藍」藍綠色調，隨著光影變化出不同深淺顏色也夠迷人了，太陽放射紋面盤上以美鑽繞著時分盤與陀飛輪裝置，呼應錶圈耀眼美鑽；搭載高精準度的978型自動上鍊機芯，與前兩款陀飛輪鑽錶相同都採藍寶石水晶錶背，讓精美的手工潤飾機芯一覽無遺。

關鍵字：

江詩丹頓, Vacheron Constantin, Breguet, 寶璣, 積家, Jaeger-LeCoultre

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