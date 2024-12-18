TWG Tea耶誕馬卡龍節慶感拉滿　Jean-Paul Hévin黑巧克力有茶香

記者蔡惠如／綜合報導



隨著年末節慶氛圍升溫，TWG Tea、Jean-Paul Hévin 推出限定甜點，TWG以栗子甘納許與血橙為內餡，用紅餅殼搭配金粉，華麗升級耶誕氛圍；Jean-Paul Hévin法式巧克力禮盒以奧斯曼建築為靈感，祭出茶香黑巧克力，為冬日增添美好回憶。

▲TWG Tea的「獅城早餐茶香馬卡龍」耶誕限定甜點，濃濃節慶感。（圖／各業者提供）

TWG Tea 為年末節日推出限定「獅城早餐茶香馬卡龍」，以紅餅殼搭配金粉點綴，內餡揉合栗子甘納許與血橙凝凍，帶來迷人的節慶儀式感，單顆售價 75 元，也提供 6 入至 24 入的奢華酒紅色禮盒選擇。另於TWG Tea在101專賣店，也推出主廚手作的「香草柑橘」與「榛果百香」耶誕木柴蛋糕，則以細膩茶香與創意外型吸引目光，每份售價 280 元。

而該品牌耶誕茗茶禮盒系列也備受矚目。「聖誕快樂紅茶迷你茶罐」的應景設計，成為交換禮物的熱門選擇；「聖誕節慶茶」則以華美魚子醬錫罐與手工純棉茶包，帶來新的搭配體驗。

法國頂級巧克力品牌 Jean-Paul Hévin今年推出耶誕禮盒系列，以「New World 新世界」為主題，完美融合藝術美學與極致風味。其中，「燦耀新世界夾心可可禮盒」以奧斯曼建築為靈感，結合高可可含量的牛奶與黑巧克力，帶來果香與燻茶香的多層次口感。

▲Jean-Paul Hévin耶誕禮盒系列「燦耀新世界夾心可可禮盒」。

「射手旅程旅行蛋糕」以榛果、黑可可杏仁脆與潘趣酒風味創造豐富層次，成為派對亮點。「尊爵極致藍禮盒」則匯聚夾心巧克力、松露巧克力與橘皮可可條，為節慶時刻帶來卓越口感與華麗外觀。

同場加映：雀巢克寧雪糕

雀巢首度推出在地克寧雪糕系列，結合台灣人最愛的手搖飲風味，為冬日帶來濃醇香的甜點選擇。「克寧抹茶歐蕾雪糕」以日本靜岡抹茶和克寧生乳打造，搭配煉乳風味脆皮與特製烤杏仁，茶香與乳香相得益彰；而「克寧草莓歐蕾雪糕」則採用奧地利草莓，酸甜草莓搭配濃郁奶香，讓每一口都洋溢冬日的浪漫。