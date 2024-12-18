Valextra把孔雀搬進全新聖誕櫥窗！招牌Iside包變羊毛氈材質更可愛了

記者鮑璿安／台北報導

義大利精品皮具品牌 Valextra 以 Quiet Luxury低調奢華感擄獲廣大死忠粉絲，日前於SOGO敦化店以全新聖誕櫥窗展示迎接佳節，打造出孔雀開屏的璀璨場景，而旗下經典包款Iside也披上了軟萌療癒的羊毛氈材質，可愛度大大提升。





▲Valextra今年以孔雀為靈感設計了全新的聖誕櫥窗，呈現夢幻意象吸引往來民眾 。（圖／品牌提供）



▲標誌性的Milano手袋、VIVI Hobo全新迷你尺寸也報到 。（圖／品牌提供）

年末派對氣氛濃郁，Valextra今年以孔雀為靈感設計了全新的聖誕櫥窗，呈現夢幻意象吸引往來民眾，不僅以螺絲呈現孔雀的眼睛，頭部由品牌經典的包裝盒打造，經典的 Iside 機械鎖扣等眾多小細節使得孔雀活靈活現，充分展現品牌對建築美學的堅持。標誌性的Milano手袋，也在此時推出全新縮小款Micro尺寸，包款同樣採用了的Millepunte頂級小牛皮革，搭配手工Costa 油墨滾邊，彰顯引以為傲的極致工藝。此外，VIVI Hobo擁有極簡設計感在近年受到矚目，全新迷你尺寸也報到，打造出更加日常優雅的質感。





▲Iside 和 Bucket 系列手袋在保留經典廓形的同時，也一一換上了羊毛氈材質 。（圖／品牌提供）

而包款也渲染上冬日療癒氛圍，Iside 和 Bucket 系列手袋在保留經典廓形的同時，也一一換上了羊毛氈材質，手感格外的溫暖。熊貓和泰迪熊造型眼鏡盒也延續了這一季的喜悅，俏皮的眼鏡盒以羊毛氈和Millepunte皮革製作，設計成泰迪熊的臉，隨附的繩帶方便固定在其他包包上，看起來格外可愛。





▲FENDI最新發布2024冬季度假系列 。（圖／品牌提供）

同時，FENDI 2024 冬季假日系列展示了與蘇格蘭 Prickly Thistle 合作製作具有品牌代表色的 FENDI Tartan 格子呢布料。在這一季的設計中還能見到靈感來自速食主題的 Fendilicious 系列，而季節性配色的 Peekaboo Soft Bag 包款也是矚目焦點。