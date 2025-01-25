愛舔嘴唇也不行！4個毀唇壞習慣別做　別讓乾唇毀了顏值

▲嘴唇有乾皮千萬不要用手剝。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣乾冷，不僅是臉部肌膚乾燥，就是唇部也脫皮乾裂好困擾，想要恢復水潤雙唇，以下4個傷唇壞習慣一定要改掉。

#喜歡舔嘴唇

舔嘴唇會讓唾液暫時滋潤嘴唇，但唾液蒸發後，嘴唇反而更乾燥，因為唾液中的酵素可能會破壞嘴唇表面的保護層，導致脫皮和乾裂。當嘴唇感到乾燥時，建議改用潤唇膏來保濕才是正確方法。

▲護唇膏挑選含防曬係數的為佳。

#忽略防曬保護

嘴唇是身體皮膚中最脆弱的部位之一，容易受到紫外線傷害，長期忽略可能導致乾裂、色素沉澱，挑選護唇膏時，建議挑選具有防曬係數SPF15以上的護唇膏，每隔2-3小時補擦一次最好。

#忍不住剝除唇皮

很多人在嘴唇乾裂或感到粗糙時，會不自覺地撕掉死皮，但這種習慣會導致唇部的保護屏障受損，引發流血、疼痛，建議定期使用溫和的唇部去角質產品，再搭配護唇膏，溫和處理才是最好。

▲體內缺水也容易導致唇部乾荒。

#水喝不夠或營養不足

嘴唇乾裂不僅與外部保養有關，體內缺水或飲食不均衡也會影響唇部健康。缺乏維生素B群或鐵質，可能導致唇部乾裂或發炎。建議每天飲用足夠的水，並多攝取富含維生素B群、維生素C及鐵質的食物，例如菠菜、柑橘類水果及全穀類。