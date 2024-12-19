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降溫必學「26度穿衣公式」！衣物有專屬溫度、精準算出該怎麼穿

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記者鮑璿安 ／綜合報導

近日氣溫降低，如何更簡便又保暖的穿衣成為每個人首要功課，如果先前流行的「洋葱式穿搭」不適合，那麼可以參考更科學的「26度穿衣法」，以人體最舒服的體感溫度26度，設計出個性化的穿搭法則，不怕過於厚重立刻能舒適出門！

▲▼ 穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲「26度穿衣法」簡便又保暖 。（示意圖／翻攝自IG）

「26度穿衣法」公式：

人體最舒服的體感溫度26°C − 當天氣溫 ＝ 需要穿著的衣物溫度 （所得溫度數值可在下列溫度表中進行搭配）

「26度穿衣法」衣物溫度表：

1. 厚羽絨外套、皮草＝9℃至12℃
2. 毛呢大衣＝7°C
3. 發熱衣、輕薄羽絨外套＝6℃
4. 風衣、擋風外套＝5℃
5. 厚毛衣、厚西裝外套＝4℃
6. 針織衫、毛絨背心＝3℃
7. 襯衫、薄外套＝2℃
8.棉質長袖上衣、輕薄長褲、連身裙=1℃

▲▼ 穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲毛呢大衣7°C。（示意圖／翻攝自IG）

舉例：26°C – 今日台北氣溫20°C＝ 6°C

因此得出需要選擇對應6°C的衣物進行搭配，可採取多層次穿法，如毛絨背心3℃搭配薄外套2℃加上輕薄長褲1℃；或是棉質長袖上衣1℃、長褲1℃以及厚西裝外套4℃。建議大家也可以採取「玉米式穿法」，也就是內層著薄，外層著厚，方便應對室內外溫差，並選擇防風保暖外套，抵禦寒風。

關鍵字：

穿搭, 保暖, 26度穿衣法, 冬季, 時尚

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