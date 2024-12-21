2025年必去豪斯登堡「米飛兔樂園」　全球最大專賣店、主題房間一次看

▲全球唯一「米飛兔樂園」2025年在豪斯登堡開幕。（圖／取自豪斯登堡官網）

圖文／CTWANT

位於日本長崎的豪斯登堡米飛兔園區是以荷蘭繪本角色米飛兔（Miffy）為主題打造的特色景點，充滿童趣與可愛氛圍，園區內有米飛兔主題商店、咖啡廳、拍照景點以及互動設施，預期將吸引許多親子家庭和米飛兔鐵粉前來，趕快來看看豪斯登堡的米飛兔園區有多可愛。

Miffy房間住宿客人專屬！小冊子＆房間鑰匙新登場

來到米飛兔園區入住的話還可以獲得限定伴手禮，包括原創小冊子、冊子中還有Miffy的房卡鑰匙，讓你一拿出來就感覺到幸福以及回房間的期待，每位住宿者都可以把小冊子帶回家做為紀念唷！

▲到米飛兔園區入住可拿限定伴手禮。（圖／取自豪斯登堡官網）



Miffy房間太夢幻！感覺就像是童話故事小屋

超人氣Miffy房間有滿滿的兔子造型物品，椅子、枕頭、床單、被套都是Miffy，鐵粉來到這裡絕對會幸福爆表！連備品也可愛到不行。像是小毛巾、束髮帶、梳子、牙刷等，不過因為商品還在做確認中，到時候實體產品可能有略微不同。

▲Miffy房間。（圖／取自豪斯登堡官網）

世界上最大的Miffy專賣店

這裡有全球最大的Miffy商品專賣店！戴著紅領巾、黃色木鞋、舉著荷蘭國旗的Miffy將歡迎各位粉絲到來，使用經典配色的商店一進門就讓人興奮不已，請小心荷包！

▲全球最大的Miffy商品專賣店。（圖／取自豪斯登堡官網）

以Miffy為靈感的咖啡廳

以Miffy為靈感製作的可愛甜點和飲品等你來品嚐，無論什麼都是Miffy主題設計，等待食物的過程中也會充滿期待，來這裡一定要帶著充飽電的行動電源。許多餐點都是大人小孩可以一起享用，像是咖哩飯、蛋包飯、兒童餐、奶昔、鬆餅，全部都是米飛兔圖樣讓人捨不得吃。

▲Miffy咖啡廳的餐點都有滿滿的米飛兔圖樣。（圖／取自豪斯登堡官網）

2025年如果有規劃到日本玩的人不妨安排到長崎豪斯登堡的米飛兔樂園一遊，能讓遊客們感受濃厚的歐式童話氣息。園區融合了荷蘭風情與角色魅力，也是豪斯登堡的一大亮點。

▲全球唯一「米飛兔樂園」2025年在豪斯登堡開幕。（圖／取自豪斯登堡官網）

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