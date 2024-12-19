韓團KISS OF LIFE聯名Rockfish綁帶鞋必買！裝上夢幻吊飾、雲朵雪靴登場

記者鮑璿安／綜合報導

受到眾多韓星喜愛的英國雨靴品牌Rockfish Weatherwear於今年在台開設首間快閃店，引進經典款式瑪莉珍鞋、復古質感的保齡球綁帶休閒鞋等，品牌更在年末打造了「夢幻英倫工作坊」，提供大家親手挑選限定鞋帶及吊飾配件，打造專屬於妳的夢幻鞋款！





▲Rockfish推出與韓團KISS OF LIFE攜手打造的聯名鞋款 。（圖／品牌提供）

▲「Rockfish Weatherwear 夢幻英倫工作坊」於FRUITION台北旗艦店門市12月21日（六）起登場。（圖／品牌提供）

Rockfish由創始人Jules於2004年在英國康沃爾成立，由韓星演繹後掀起熱潮，無論是NewJeans、Jennie都曾穿上品牌鞋款，今年5月Rockfish終於在FRUITION台北旗艦店開立台灣首間快閃店。現在更驚喜推出與韓團KISS OF LIFE攜手打造的聯名鞋款，結合芭蕾女伶式優雅及率性街頭風格，分別擁有低筒與高筒的保齡球綁帶休閒鞋，共4種款式，並呈現「KIOF」的金屬愛心鞋飾，非常具有收藏價值。

冬季新品還帶來了雲朵毛毛厚底雪靴、雲朵毛毛穆勒鞋，皆以柔軟絨毛和麂皮質感打造，結合了機能性與時髦外觀，打造標誌性的韓系穿搭。而12月21日（六）起，到FRUITION台北旗艦店門市購買Rockfish Weatherwear任一鞋款，即可現場參與「夢幻英倫工作坊」，親自為鞋款裝飾上夢幻的蕾絲、蝴蝶結墜飾，擁有獨一無二的鞋履。





▲TOTEME攜手複合式選品店ART HAUS獨家合作，盛大迎來在台灣的第一間限定店舖。（圖／品牌提供）

喜愛小眾品牌的時尚迷對TOTEME一定不陌生，其極簡精緻的設計風格是圈粉關鍵，如今品牌終於攜手複合式選品店ART HAUS獨家合作，盛大迎來在台灣的第一間限定店舖。2014年，Elin Kling和Karl Lindman夫妻二人在斯德哥爾摩創立TOTEME，如同雕塑般的剪裁功底，帶給時裝更多元多層次的面貌。像是2025早春系列之中，核心聚焦於晚禮服與重構版的羊毛單品來作為全新詮釋 ，經典大衣以品牌標誌性的羊毛羊絨雙層面料製成，隱藏式口袋、無排扣設計，處處都彰顯了毫不費力的減法哲學。亦可搭配流暢優雅的緞面套裝或是針織服飾，形塑輕盈溫柔的穿搭享受。