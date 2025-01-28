楊冪10金句：我不是鈔票無法人人喜歡，何況有人連鈔票都不愛

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星楊冪以《小時代》走紅，出道以來演出多部知名戲劇，不過一路上也受到許多質疑和打壓，她反而憑藉實力成為一線女星，她更曾說過許多金句，一起來看看楊冪是怎麼面對這些不好的聲音，激勵大家朝著自己的夢想前進。

▲楊冪。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）



1. 「得不到的就不重要，是看清自己勇於得到；同時，也拒絕內耗勇於放下。」



2. 「掌聲也好，鲜花也好，一定不是永恆的。你的心是什麼，這是最重要的，是自己能控制的。」

3. 「不是我的，我不會要。在眼前的，一定要做好。」

4. 「不會哭，有時間哭還不去睡覺，已經沒覺睡了，還哭。」

▲ 看似嬌弱的楊冪卻意外的堅強。（圖／翻攝自微博）



5. 「只要我人還活著，還站在這，我還有呼吸，就一定會進步。」

6. 「我不是鈔票，做不到人人喜歡。更何況還有人連鈔票都不喜歡。」

7. 「我現在有時連表面客氣都懶得客氣了，更加地做自己，更加地不想遮遮掩掩。」

8. 「我不缺你一個人喜歡但若你喜歡，那你還挺有品味的。」

9. 「心的幸福才是真的幸福。別為一意孤行的愛情浪費美好的青春，它很有可能傷害你與朋友以及家人的關係。」

10. 「人生是可以設計的，生涯是可以規劃的，幸福是可以準備的，你現在就可以開始做這些事情。」