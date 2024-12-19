素顏擦出好氣色！「砂糖唇膏」顏色通透自然、油基底唇蜜更洗版IG

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

冬季臉部肌膚沒有血色，雙唇又乾又澀，想要讓自己狀態看起來更好，選一支可以潤色的護唇膏，絕對是好主意，淡淡的色澤不會過於強勢，同時還能夠修護雙唇，素顏擦也很可以。

＃KANEBO 星燦嫣紅磨砂糖蜜唇膏，售價1450元

2024年首度亮相的星燦嫣紅磨砂糖蜜唇膏，是品牌全新研發的新品項，擁有天然砂糖顆粒成分，可以在雙唇形成豐潤光澤膜，提供滿滿的防護與滋養效果，持續維持一整天滋潤，胎凝脂乳霜配方搭配4種油脂，一抹在雙唇瞬間化開，輕鬆打造具有氣色感的妝容。

＃RMK 透光唇蜜，售價1200元

上市就立刻洗版櫻花妹IG的透光唇蜜，是一款可以單擦也能疊擦其他口紅的單品，宛如糖漿般的色彩非常多選擇，以油為基底製作，可以打造出不易泛白、高透明度的效果，同時可以迅速修飾唇紋，創造豐潤飽滿的戀愛感嘟嘟唇，不管是無珠光或是大顆多色珠光的款式，都能造就完美質感。

＃雅芝 水光潤澤唇膏，售價750元

運用天然植萃注入彩妝系列的雅芝，在秋冬再度推出新色唇膏水光潤澤唇膏，淡雅的珊瑚粉橘色調，提升氣色中又帶有個性感，不用擔心過於甜美可愛，一樣可以展現出溫柔又不失自信的質感，奶油般滑順的質地，一抹輕鬆在雙唇間綻放色彩。