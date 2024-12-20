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加班「總是想睡」恐成疲勞輪迴　4撇步回復精神

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▲▼疲憊,工作,疲勞,過勞,職場。（圖／免費圖庫PEXELS）

▲加班後想要回復精神，可從4個方面著手。（圖／PAKUTASO、unsplash、PEXELS，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人加班過勞已是家常便飯，加上壓力大無法熟睡，有時碰到手上有大案子，一段期間的持續加班也是常有的事，天天累積的睡眠債讓身體一天比一天累，熬夜期過後要如何讓身體快速恢復？有4撇步快筆記。

▲▼上班族,社畜,工作,吃飯,狼吞虎嚥,壓力,緊張,抱怨,煩惱,加班。（圖／免費圖庫pakutaso）

早上仍正常時間起床，接受日照
熬夜確實會讓隔天身體疲勞，但如果想大睡一場補回來，無論是睡到日上三竿，或是下午狂補眠，都會打壞身體的生理時鐘，反而有不利後續恢復的因素，避免生理時鐘延後，建議隔一天就算要補眠，也不要賴床超過1.5小時，之後起床接受日照，喚起生理機制有助恢復正常作息。

▲▼「5個方法」助你提升睡眠品質 。（圖／Unsplash）

用下午小睡補眠
睡眠不足的隔日，建議用午睡來補回精神，但切記午睡長度不要超過30分鐘，不然可能晚上要入睡時會睡不著，此外，下午3點過後就不要進行午睡了，因為最重要的身體修復與回復精神，主要是在晚上的睡眠期。

▲▼ 熬夜、加班、睡眠不足。（圖／翻攝自pakutaso.com）

適量攝取B群
白天打不起精神，建議可攝取含有維生素B的食材，能夠自然而然地幫身體打起精神，包括糙米、全麥麵包、深綠色蔬菜、芝麻腰果跟瘦肉等等，咖啡因雖然也有助於提振精神，但建議下午4點後就不要再攝取，以免影響晚上的睡眠。

▲▼加班、OL、上班族、員工、社畜。（圖／翻攝自pakutaso）

晚上不要提早就寢
每個人都會建議自我的生理時鐘機制，在熬夜後隔天建議還是依一般睡眠時間就寢，不要想提早上床補眠，強迫自己早睡補眠反而會出現反效果，造成失眠的機率大增，在睡前1小時建議不要使用3C產品，睡前可試試腹式呼吸法幫助身體放鬆。

▲▼「5個方法」助你提升睡眠品質 。（圖／Unsplash）

關鍵字：

疲勞, 加班, 睡眠, 恢復, 健康

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