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「小V鍋」尊爵黑典藏版開賣　入手限量版直接成品牌VVIP

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▲Vermicular推出新色尊爵黑典藏版。（圖／品牌提供）

▲Vermicular推出新色尊爵黑典藏版。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

主打精湛工藝和實用設計的「小V鍋」Vermicular，在台受到不少煮夫煮婦喜愛，近期再推出限量版「Premium Black Limited Edition尊爵黑」鑄鐵鍋系列，以奢華的Premium Satin Black全新色調與香檳金細節設計，展現沉穩優雅的質感光澤，且首次是台日同步發售，並為台灣市場特別打造專屬精品序號，購買者可直接升級成品牌VVIP。

▲Vermicular推出新色尊爵黑典藏版。（圖／品牌提供）

▲Vermicular推出新色尊爵黑典藏版。（圖／品牌提供）

與以往的Matte Black 霧面黑相比，尊爵黑典藏版呈現更深邃而細膩的光澤，其香檳金 LOGO 和精緻細節突顯了品牌對工藝的追求。強調每款鍋具皆由日本職人全手工製作，鍋蓋與鍋身的密合精準至低於 0.01 毫米，達到幾乎真空的密封效果，最大化鎖住食材鮮味與營養。

▲Vermicular推出新色尊爵黑典藏版。（圖／品牌提供）

▲Vermicular推出新色尊爵黑典藏版。（圖／品牌提供）

尊爵黑典藏系列涵蓋多款鍋具，包括第 2 代琺瑯鑄鐵湯鍋（18cm／22cm／26cm）、琺瑯鑄鐵平底深鍋（24cm／26cm／28cm）及 IH 和 IH MINI 琺瑯鑄鐵電子鍋，IH 與 IH MINI 電子鍋各限量 500 台，每台皆刻有尊爵精品序號，為收藏者增添專屬價值，還可自動升級為Vermicular V-VIP，享有專屬尊榮待遇，包括新品鑑賞會及活動優先報名權，並可加入專屬Club開啟獨特的料理旅程，尊爵黑系列商品價格區間從 7,500 元至 31,500 元不等。

▲Vermicular推出新色尊爵黑典藏版。（圖／品牌提供）

LG去年推出PuriCare AeroFurniture新淨几，將家電與家具融合引發話題。今年再攜手荷蘭生活風格品牌Moooi，推出限量聯名系列打造獨特性，鎖定著種生活美學的消費者與該品牌愛好者，為居家空間注入全新活力。  

▲LG PuriCare AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列。（圖／品牌提供）

▲LG PuriCare AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列，（左）羅馬黃「失落動物的追憶烏鴉園」，呈現斑馬與各式珍奇動物的奇異樂園；（右）雪梨白「失落動物的追憶」以優雅的老虎與花草昆蟲的和諧結合。（圖／品牌提供）

Moooi為荷蘭語「美麗」之意，被譽為設計鬼才的品牌創辦人Marcel Wanders，以大膽前衛的設計風格聞名於世，其作品常常打破傳統的設計框架，以豐富的色彩、獨特的材質和充滿趣味的造型，營造出獨一無二的視覺感。

▲LG PuriCare AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列。（圖／品牌提供）

▲倫敦紅機身面板上繪有「七星瓢蟲」，描繪出瓢蟲與花卉交織的繽紛世界。

以空氣清淨機變身藝術品的概念，Moooi為新淨几設計了三款獨特圖騰，分別是「失落動物的追憶」、「七星瓢蟲」和「失落動物的追憶烏鴉園」，將斑馬、老虎、瓢蟲等動物與花卉元素巧妙結合，呈現出充滿生命力的視覺效果。  

除空氣淨化功能外，新淨几還支援無線充電、情境氣氛燈等，採用簡約設計的線條，搭配不同顏色的面板，能輕鬆呈現使用者的自我品味，LG PuriCare AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列目前在北歐櫥窗獨家販售，售價19,900元

關鍵字：

Vermicular, 小V鍋, 尊爵黑, 鍋具, 廚具

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