總是很窮的常見3心態！省吃儉用就委屈、花小錢每天犒賞都是禁忌

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

通貨膨脹，加上薪水不漲價的情況下，不少人都是叫苦連天，以往還想多規劃，但因為實在太累太無力，乾脆放手不管，以下就盤點3個漏財心態，心理素質穩了，才有賺大錢的機會。

1.覺得省錢就是委屈

不少人會想要犒賞自己的辛苦，吃好的、喝好的或是買買小禮物，只要沒有消費就覺得是委屈了自己，好像沒有讓自己的辛苦適得其所，甚至有些人對於省錢這件事情覺得丟臉、羞恥，沒有花錢在投資自己就比不上朋友，但其實這些都是心理作祟，不用去考慮別人，應該多為自己的未來考慮。

2.覺得省小錢沒用

許多人都有種心態，就是認為自己買不了房子、車子，那就不需要省20幾塊的奶茶，但其實每一筆大錢都是小小的小錢累積而來，沒有省下多個20塊，哪裡會有幾千萬上手，所以千萬不要覺得省小錢有什麼「非必要」，只有累積越來越多，才能有大筆的資本可以擁有，當然幾千塊的預算也是要好好思考，需要花的時候才花。

3.收入提高、消費升級

你可能都有這種印象，就是學生時代可能一個月餐飲費1萬元就夠，但長大之後，每個月3、4萬也是吃到見底，甚至會有很多虛榮心的消費，比如：以前開架就可以用的保養品，現在都要上專櫃才覺得好，但其實有些東西自己也很清楚到底是需要還是想要，平替款有時候也是不錯的選擇，一切都是由心決定。