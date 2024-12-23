王嘉爾露緊實肌肉驚喜曝光帥照！「高調拿下Nike」成為全球合作夥伴

記者鮑璿安 ／台北報導

從韓團GOT出道嶄露頭角的王嘉爾（Jackson Wang），以出眾才華擄獲一票死忠粉絲，而運動品牌NIKE與JORDAN稍早宣佈王嘉爾成為全球合作夥伴，是否代表王嘉爾會與NIKE誕生聯名或是演變出更潮流的模樣？大家都相當期待！





▲運動品牌NIKE與JORDAN稍早宣佈王嘉爾成為全球合作夥伴 。（圖／品牌提供）

王嘉爾曾作為香港擊劍隊運動員征戰世界舞臺，運動家精神深植人心，他一路從男團成員到TEAM WANG品牌主理人、導演，對於這次的全新身分，他表示：「在我的成長過程中，NIKE和JORDAN更多的是代表一種精神，代表著瞭解自己，並始終保持真實。我非常榮幸加入NIKE和JORDAN大家庭，他們願意相信我對未來的想法，我正在嘗試為這個大家庭帶來一些有別於以往的元素，透過創意和創新，共同傳遞運動的力量。」

品牌也公開了他的全新形象照，畫面中王嘉爾頭戴毛帽，身穿黑色緊身背心搭配西裝褲，露出緊實身材，與NIKE風格不謀而合。王嘉爾過去是FENDI 的男裝代言人，也擔任路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）形象大使，與精品密切合作，而未來也能看見他與Nike的更多火花。