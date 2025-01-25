盤點絕美紅禮服造型！Lisa薄紗透出S曲線、舒淇穿BV流蘇裙氣場全開

記者鮑璿安 ／綜合報導

在農曆春節時刻，《ET FASHION》特別盤點女星們應景的紅色禮服造型，正紅色調不僅象徵好運，更能夠彰顯個人獨特氣勢，你心目中最美的造型投給誰？

趙露思

▲趙露思日前換上來自印度的設計師品牌Rahul Mishra 2024秋冬高訂系列 。（圖／翻攝微博）



新生代陸劇女星趙露思擁有高人氣，她日前換上來自印度的設計師品牌Rahul Mishra 2024秋冬高訂系列，延續品牌對大自然的奇幻構想，打造具有張力的夢幻紅色禮服，熱烈的色彩襯托白皙膚質，而細膩的閃片刺繡如披上星河，搭配不規則單肩剪裁，流露出性感氣息。

劉亦菲





▲神仙姐姐劉亦菲演繹Tony Ward 2024秋冬訂製服 。（圖／翻攝微博）

神仙姐姐劉亦菲演繹Tony Ward 2024秋冬訂製服，這套櫻花木紅色禮服採用刺繡薄紗打造，細膩紋理如同樹木一般，呈現出點點光澤感，相當具有生命力，配合抓皺效果的分量感披肩，像是熱烈的玫瑰花綻放開來，一舉一動都令人美到窒息。

Lisa





▲BLACKPINK成員Lisa這套紅色禮服也堪稱是經典造型 。（圖／翻攝微博）

BLACKPINK成員Lisa這套紅色禮服也堪稱是經典造型，來自品牌Burc Akyol，以薄紗營造出透視感，將Lisa姣好的身材優勢完美發揮，而裙裝一路從肩頸包覆到手指，打造出連體裝的前衛效果，從中彰顯寶格麗金色珠寶，霸氣與性感兼具。

舒淇

舒淇登上《嘉人》大陸封面，身為品牌大使穿上Bottega Veneta 2024秋冬系列禮服，為大家演繹了十足的自信美感，可柔可剛的皮革流蘇細節成為造型重點，裙襬如同髮絲一般飄逸令人驚艷，點燃了紅色最華麗的視覺效果。