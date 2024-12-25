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日本@COSME 2024年排行榜出爐！4項底妝就有3件是出自百年老牌

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記者李薇／台北報導　圖／orbis_tw IG、品牌提供

日本美妝一直很受到台灣女性歡迎，其中@COSME又以網友真實給分評鑑的排行榜，在美妝界具有舉足輕重的地位，可以說是按照排行榜買基本不會出錯，以下就分享多款榮登2024年度冠軍的好物，在台灣也可以買得到。

＃ORBIS 全能盈白精華防曬乳，售價1250元

orbis,資生堂,肌膚之鑰,怡麗絲爾,底妝,@COSME。（圖／品牌提供）

拿下2024年防曬類型冠軍的ORBIS全能盈白精華防曬乳，不僅質地清爽、好推勻，可以擋抗外在環境帶來的傷害，因添加高濃度的W菸鹼醯胺，還有全新全能光采複合精粹，同時可以加強修護以及煥亮膚色。

＃資生堂 怡麗絲爾 膠原亮妍多效美肌乳，售價1150元

orbis,資生堂,肌膚之鑰,怡麗絲爾,底妝,@COSME。（圖／品牌提供）

怡麗絲爾是資生堂系列產品之中，最專注研究膠原蛋白的頂尖產品，之前推出的小金管就一直很受歡迎，2024年5月首度迎來的粉色潤色版立刻就拿下2024妝前乳第一名寶座，清爽質地擦上肌膚之後有潤透感，後續上妝更服貼，細緻校色改善暗沉超有感。

＃資生堂 國際櫃 超聚光活膚精華粉底，售價2200元

orbis,資生堂,肌膚之鑰,怡麗絲爾,底妝,@COSME。（圖／品牌提供）

資生堂國際櫃在2023年上市的第一支養膚型粉底液，上市之後即以透亮又光澤的細膩膚況，打造宛如素顏般的薄透妝感，迅速紅遍全球，在2024年也拿下粉底液評比冠軍，很受到櫻花妹的喜愛。

＃肌膚之鑰 恆潤光采粉餅，售價4080元起

orbis,資生堂,肌膚之鑰,怡麗絲爾,底妝,@COSME。（圖／品牌提供）

近年雖說氣墊粉餅當道，但粉餅的清爽遮蓋控油力，仍然穩居不敗地位，最懂得製造肌膚光采的肌膚之鑰在2024年6月發售的單品，主打保養成分注入的細緻粉質，可以輕盈定妝但卻保留肌膚透光的妝效，一上市立刻成為粉餅類別榜首。

關鍵字：

orbis, 資生堂, 肌膚之鑰, 怡麗絲爾, 底妝, @COSME

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