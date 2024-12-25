「人間FENDI」安俞真搶曬Peekaboo包超仙！抹茶綠新款變柔軟小巧更可愛

記者鮑璿安／台北報導

韓團IVE成員安俞真精緻臉蛋擄獲許多粉絲，身兼FENDI南韓品牌形象大使的她，日前品牌公開了全新的形象美照，畫面中她搶先示範了春夏新款Peekaboo Soft Small包，品牌的當家包款變得柔軟小巧更加勸敗，在她仙氣加持下流露靈動模樣。





▲安俞真換上2025年春夏女裝系列服飾，盡顯溫柔可人態度，她身穿繡上珠寶花球的針織連身裙和粉紅色芭蕾舞平底鞋 。（圖／品牌提供）

安俞真換上2025年春夏女裝系列服飾，盡顯溫柔可人態度，她身穿繡上珠寶花球的針織連身裙和粉紅色芭蕾舞平底鞋，肩背全新抹茶綠色Peekaboo Soft Small手袋，色系清新耐看，搭配上吸睛可愛的Mamma Baguette吊飾，運用疊搭方式彰顯活潑氛圍。第二個造型以黑色長裙搭配山茶白色Peekaboo Soft Small及FENDI Filo垂吊耳環，則更顯精緻成熟不少。





▲Peekaboo Soft Small是春夏時節的全新單品 。（圖／品牌提供）



這次的造型重點包款Peekaboo Soft Small，是春夏時節的全新單品，在經典Peekaboo Soft的柔軟基礎之上進行升級，新版保留中號及大號包款鬆垮柔軟的結構，以優質小牛皮縫製，更配備可接駁手柄的搭帶，隨時調校長度，將包款化身成斜揹袋和肩袋，輕鬆融入日常。

南韓女星少女時代成員潤娥擁有高人氣，她日前成為 Valentino 品牌代言人，潤娥頂著眉上瀏海髮型出鏡，身穿透視網紗造型的裙裝，傳遞Alessandro Michele筆下的復古極繁美學。雙方合作其實早就埋下線索，今年9月潤娥出席於巴黎舉行的Valentino 2025 春夏 Pavillon des Folies 系列時裝秀，這也是創意總監 Alessandro Michele 執掌後的首場大秀。當時她頭戴復古特色的頭巾現身，以印花裙裝和珍珠項鏈疊搭出搶眼格調，吸睛造型讓人耳目一新。





▲Valentino范倫鐵諾正式宣佈韓星潤娥(Lim Yoona) 成為品牌代言人 。（圖／品牌提供）

