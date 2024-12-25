fb ig video ETtoday search mobile

「人間FENDI」安俞真搶曬Peekaboo包超仙！抹茶綠新款變柔軟小巧更可愛

>

記者鮑璿安／台北報導

韓團IVE成員安俞真精緻臉蛋擄獲許多粉絲，身兼FENDI南韓品牌形象大使的她，日前品牌公開了全新的形象美照，畫面中她搶先示範了春夏新款Peekaboo Soft Small包，品牌的當家包款變得柔軟小巧更加勸敗，在她仙氣加持下流露靈動模樣。

▲▼ ｆｅｎｄｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｆｅｎｄｉ 。（圖／品牌提供）

▲安俞真換上2025年春夏女裝系列服飾，盡顯溫柔可人態度，她身穿繡上珠寶花球的針織連身裙和粉紅色芭蕾舞平底鞋 。（圖／品牌提供）

安俞真換上2025年春夏女裝系列服飾，盡顯溫柔可人態度，她身穿繡上珠寶花球的針織連身裙和粉紅色芭蕾舞平底鞋，肩背全新抹茶綠色Peekaboo Soft Small手袋，色系清新耐看，搭配上吸睛可愛的Mamma Baguette吊飾，運用疊搭方式彰顯活潑氛圍。第二個造型以黑色長裙搭配山茶白色Peekaboo Soft Small及FENDI Filo垂吊耳環，則更顯精緻成熟不少。

▲▼ ｆｅｎｄｉ 。（圖／品牌提供）

▲Peekaboo Soft Small是春夏時節的全新單品 。（圖／品牌提供）

這次的造型重點包款Peekaboo Soft Small，是春夏時節的全新單品，在經典Peekaboo Soft的柔軟基礎之上進行升級，新版保留中號及大號包款鬆垮柔軟的結構，以優質小牛皮縫製，更配備可接駁手柄的搭帶，隨時調校長度，將包款化身成斜揹袋和肩袋，輕鬆融入日常。

南韓女星少女時代成員潤娥擁有高人氣，她日前成為 Valentino 品牌代言人，潤娥頂著眉上瀏海髮型出鏡，身穿透視網紗造型的裙裝，傳遞Alessandro Michele筆下的復古極繁美學。雙方合作其實早就埋下線索，今年9月潤娥出席於巴黎舉行的Valentino 2025 春夏 Pavillon des Folies 系列時裝秀，這也是創意總監 Alessandro Michele 執掌後的首場大秀。當時她頭戴復古特色的頭巾現身，以印花裙裝和珍珠項鏈疊搭出搶眼格調，吸睛造型讓人耳目一新。

▲Valentino范倫鐵諾正式宣佈韓國女星潤娥(Lim Yoona) 成為品牌代言人 。（圖／品牌提供）

▲Valentino范倫鐵諾正式宣佈韓國女星潤娥(Lim Yoona) 成為品牌代言人 。（圖／品牌提供）

▲Valentino范倫鐵諾正式宣佈韓星潤娥(Lim Yoona) 成為品牌代言人 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

韓團IVE, 安俞真, FENDI, 包款, 形象大使

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

一旦交往就會與異性避嫌星座Top 3！冠軍邊界感超強　讓另一半好安心

一旦交往就會與異性避嫌星座Top 3！冠軍邊界感超強　讓另一半好安心

12星座出軌前兆！水象星座閃閃躲躲、土象一被問就情緒爆發

12星座出軌前兆！水象星座閃閃躲躲、土象一被問就情緒爆發

越吃頭髮越多的5種食物！有感改善落髮、抑制出油

越吃頭髮越多的5種食物！有感改善落髮、抑制出油

安格斯12星座一周運勢12／23 -12／29　牡羊的意見成為關鍵、天秤人氣王 綜合豆花「熱量圖鑑」一覽表　營養師教你這樣吃不發胖 水瓶才第二！曖昧到一半喜歡搞失蹤「星座Top 5」 錶迷超想要的CASIO戒指錶來了　抽籤時間點曝光 Lisa穿20萬LV外套、千元雪人帽取暖　200萬「錶王」當最閃配件 《酒醉羅曼史》金世正背Longchamp包出鏡率超高！質感竹節扣搭多變背法 這樣洗農藥不殘留！草莓正確清洗「5步驟」　清洗時保留蒂頭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面