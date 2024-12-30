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包開箱／Valentino新設計師打造爆款包！蔡依林「大V款」、方包9to5必收

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記者鮑璿安／綜合報導

Valentino今年5月迎來新任創意總監Alessandro Michele之後，帶給時尚迷煥然一新的印象，身為勤勞資優生的Michele，陸續發表了首作2025度假系列、2025春夏時裝系列，作為新Valentino的開篇，充滿奇幻異想的復古設計風格，可說是極繁愛好者的黃金盛世。而他筆下的全新手袋也正式亮相在世人眼前，以下特別列出兩款，值得仔細了解後入手！

雖然Alessandro Michele離開Gucci的消息一度令不少人扼腕，但鎂光燈始終跟隨他，Michele執掌Valentino之後運用個人方式復興品牌，汲取60年代、80年代風格，從品牌檔案庫中找尋靈感，新作中出現許多復古格調的褶邊領造型與Valentino為奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）設計的款式完美呼應，利用剪裁和印花加強大家對品牌的認知，而非只停留在Michele個人的極繁設計語言而已。

Valentino Garavani 9to5

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲鄭秀文搶先示範以中性帥氣的襯衫、西裝褲搭配這款9to5包，捧在手中散發時髦感。（圖／翻攝自IG）

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲9to5包款是以柔和圓潤的線條與經典金色VLogo設計。（圖／品牌提供）

▲valentino。（圖／品牌提供）

新作Valentino Garavani 9to5誕生於2025早春系列，光看到外觀和名字就帶給人深刻印象，「9to5」擁有全天候佩戴的含義，代表日常和派對時刻皆可滿足。採用柔和圓潤的線條與經典金色VLogo設計，作為一款翻蓋包而言相當俐落優雅，更帶來包括半啞光皮革、柔軟麂皮、稀有皮革以及別緻的戈布蘭提花面料。

Valentino Garavani Viva Superstar

▲▼valentino 。（圖／翻攝自IG）

▲蔡依林（左）、潤娥演繹Valentino Garavani Viva Superstar。（圖／翻攝自IG）

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲Viva Superstar包款靈感則是來自1970年代的藝術氛圍。（圖／品牌提供）

Valentino Garavani Viva Superstar靈感來自1970年代的藝術氛圍，相信大家已經被超大號的VLogo征服視線，洋溢反主流文化精神與叛逆情懷，更帶來兩款雙色配色，黑棕配色以及象牙白與黑色的搭配，滑動鏈條手柄的設計更賦予包款多變風格，共有三種尺寸可供選擇。品牌代言人蔡依林日前就公開演繹了Valentino Garavani Viva Superstar包款，與印花套裝、白襪進行疊搭，呈現鮮明而強烈的復古穿搭，更加提升了「V字包」的話題熱度。

▲▼gucci。（圖／品牌提供）

▲雙G Logo致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie老花迷你肩背包。NT$94,500。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie酒紅色相機包，NT$94,500。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie麂皮墨綠色肩背包M號，NT$126,000。（圖／品牌提供）

同時，Gucci經典Blondie手袋終於在2025早春系列宣告回歸，這股巨大的70年代復古影響力正在蔓延，相信已經聽見不少品牌愛好者的歡呼，創意總監Sabato De Sarno將標誌性的雙G標誌重新解讀，注入現代流行視角，為品牌再創巔峰之作。Gucci Blondie的核心要素莫過於中央的雙G Logo，致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字的縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央，部分款式則搭配上手把，帶出品牌強而有力的馬術文化，形成濃濃的復古意涵。配色方面也有革新，同時換上了新Gucci時代代表性的「Ancora」酒紅色，迷人之中帶點慵懶個性，也提供焦糖色、黑色皮革，繼續訴說著Sabato的流行經典。

關鍵字：

包開箱, Valentino, 手袋, 設計, 品牌

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