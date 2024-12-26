馬爹利金王之尊用巴卡拉水晶打造奢華　蘇格登緞帶開運

▲馬爹利推出多款蛇年新春酒款，包裝各有風格。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接2025蛇年的到來，法國干邑品牌馬爹利Martell推出「2025新年限量禮盒系列」，象徵東方文化與法式美學結合的「金王之尊 2025 蛇年限定版」也正式登台，以巴卡拉水晶打造赤紅蛇紋，呈現品牌標竿，而旗下其他多款經典酒款的蛇年特別包裝，也為新春增添尊貴氣息。蘇格登則以緞帶意象，開運蛇年春節。

金王之尊十二生肖典藏版來到「2025 蛇年限定版」，由馬爹利第九代首席釀酒師 Christophe Valtaud，以四大干邑產區的1,400款原酒為基礎，其中包含數款高年份蛇年蒸餾酒液調和而成。層次豐富的香氣包括柑橘、雪茄與雪松木質調，以及黑醋栗與蜜餞的甜美果香，全台限量僅2瓶，全球總量500瓶。

瓶身設計由法國皇家御用水晶巴卡拉Baccarat打造，全手工吹製的水晶瓶身栩栩如生，以紅水晶蛇首瓶塞與19K金瓶頸裝飾，搭配獨一無二的限量編號與赤紅蛇紋禮盒，將奢華與藝術精緻結合，售價為新台幣338,000元。

▲馬爹利（左）「馬爹利名仕」以璀璨金雨燕喜迎蛇年；（右）「馬爹利藍帶」為節慶賦予奢華雅緻品味。

而馬爹利的經典酒款「藍帶干邑」、「名仕干邑」、「藍淬燕干邑」與「X.O.干邑」也以全新設計迎接蛇年。「藍帶干邑 2025 新年限定版」採用剪紙與拼貼風格包裝，凸顯節慶的繽紛氛圍，內含超過200款生命之水，散發梅李、蜂蜜與摩卡咖啡的豐富香氣，售價4,880元。

「名仕干邑」以金雨燕為設計靈感，融合葡萄藤與節慶元素，打造出年輕活力的外觀，入口果香濃郁，口感絲滑，售價2,100元；「藍淬燕干邑」採用威士忌波本桶進行二次熟成，賦予香草與烤橡木的層次感，新年限定禮盒設計靈感源自美國大都會建築，售價1,700元。



馬爹利表示，即起至明年2／2期間，加入保樂力加官方LINE好友並符合活動條件，可於指定通路免費品飲「藍淬燕」與「名仕」干邑各15ml，購買「藍淬燕」、「名仕」、「藍帶」或「X.O.」任一酒款，即贈同款迷你酒50ml。

另款春節年菜餐桌上提點率高的蘇格登The Singleton，也推出2025新春禮盒系列，以繽紛華麗的歡慶彩緞包裝加分歡慶時刻，開盒方式呼應緞帶設計，以流線型方式展開，乘載著期許來年豐順的心意，呼應「開瓶蘇格登、開年更豐順」的標語。

蘇格登2025新春禮盒，囊括12年雪莉、醇金13年、15年以及18年系列，其15年單一麥芽威士忌以獨創「雙溫慢淬」延時工法，緩蒸慢餾延長酒液與蒸餾器中銅材質的相處時間，主打圓潤滑順、層次豐富的平衡口感，具有甜美果實、濃厚花卉香氣及新鮮柑橘水果香，售價2,080元。

18年單一麥芽威士忌則有煙燻麥芽香氣，交融柑橘與花蜜，尾韻則漸顯黑巧克力和肉桂的深邃層次，外盒材質特別選用皮革質感包覆，搭配古銅燙金緞帶點綴，為18年禮盒增添了一份典雅與高貴氣息，售價3,350元；3年單一麥芽威士忌以法國波爾多蘇玳產區貴腐甜白酒桶過桶熟成，富含蜂蜜般香甜的白葡萄乾香氣及酸甜水果風味，售價1,680元；12年單一麥芽威士忌以「三桶新工藝」熟成，售價1,340元。