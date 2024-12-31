fb ig video ETtoday search mobile

8位愛豆同款顯白髮色推薦！Sana榛果米棕超顯白、Giselle櫻花粉太仙

>

文／美人圈

2024接近尾聲，即將迎接嶄新的2025！而不同季節也要對應不同的髮色，只要選對髮色便能很好的襯托個人氣質！本篇盤點8款適合秋冬的女星同款髮色，Jisoo同款奶茶棕、Karina紅棕色都超顯白、Giselle更是仙到不行！想染頭髮但一直猶豫不決的，不妨往下參考偶像同款髮色吧！

2025秋冬髮色推薦

1：黑醋栗紅棕色 - Karina同款

aespa的隊長Karina近期都以紅棕色髮色進行活動，IG上也上傳了多組照片。像Karina這種膚色偏冷且很白的人，非常適合帶一點紫調的紅棕色，能增添整體的暖意，且在室內和室外都呈現不同光澤，在陽光下的紫調會更明顯，是一款顯白又顯氣色的髮色。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲aespa Karina。（圖／IG@katarinabluu）

2：奶茶粉棕色 - 采源同款

如果不希望髮色太淺，但又想要明顯看出不是原生髮色的人，不妨試試LE SSERAFIM隊長采源的同款奶茶粉棕色，在基本的淺棕色中加入少許粉色調，讓整體看起來更加柔軟溫和，變成帶有暖意的奶茶色，非常適合秋冬。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲LE SSERAFIM 采源。（圖／IG@_chaechae_1）

3：焦糖琥珀棕色 - Jisoo同款

Jisoo同款的焦糖棕色和采源的奶茶粉棕色看似有點類似，但焦糖棕色的「琥珀感」更強烈，且沒有粉色調在裡面，相比起來更知性一點，沒有那麼活潑可愛。這個髮色也非常不挑膚色，暖膚色染完是溫婉優雅的氣息；冷膚色染完則自帶高級知性氛圍。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲ Jisoo。（圖／IG@sooyaaa__）

4：淡粉色 - Giselle同款

如果比較喜歡大膽、顯眼一點的造型，不妨試試aespa Giselle同款的淡粉髮色！Giselle近期以淡粉色造型進行aespa回歸活動，被粉絲譽為是最適合粉髮的人！這種帶點白金感的淡粉色在秋冬絕對會是最顯眼的，且因為飽和度不高，不是「死亡芭比粉」，所以也不用擔心會顯黑、顯黃。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲aespa Giselle 。（圖／I@aerichandesu）

5：栗子紅棕色 - Winter同款

Winter當時以這款栗子紅棕色活動時，被許多粉絲稱為「真實版小美人魚」，表示真的太適合她！紅色調比棕色調還多的髮色，不受光線的限制，在任何場所都能夠顯得頭髮很有光澤，且直髮、捲髮、甚至是盤髮都超有高級感。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲aespa Winter。（圖／IG@imwinter）

6：蜜糖橘棕色 - 舒華同款

蜜糖橘棕色在室內或晚上看，或許就只是一般的基本棕色，但其實帶點橘調，在陽光下會更加明顯，非常適合亞洲人，可以襯托亞洲人偏暖的膚色，讓我們整體的氣色看起來更加清澈明亮。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲舒華。（圖／IG@yeh.shaa_）

7：榛果米棕色 - Sana同款

榛果米棕色對膚色偏黃的人來說超級友好！因為顏色帶少許灰調，飽和度、明度都較低，整體不發黃，染完後的效果真的相當顯白，也很有秋意氛圍，不管是在室內或室外都是很有質感的韓系髮色。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲Twice Sana。（圖／IG@m.by__sana）

8：冷調灰藍色 -  宮脇咲良同款

LE SSERAFIM的成員小櫻花，去年染的灰藍色簡直就是冬季冰雪女王，染完後帶有一種高冷的氛圍，更散發出一種清新、沉穩的感覺，給人如同冬日雪景中霧氣蒸騰的冷冽之美。且灰藍色的髮絲，無論是在日光還是陰天的光線下，都能呈現出柔和而深邃的色澤，讓人感覺既神秘又優雅。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲LE SSERAFIM 宮脇咲良。（圖／IG@39saku_chan）

延伸閱讀

2024秋冬染髮顏色推薦！最新趨勢：「紅潤血色感」，葉舒華同款太顯嫩，素顏氣色也超好

2024「掉色也好看」染髮顏色推薦範本！素顏顯白、通通不用漂、零布丁頭，越掉色越好看

2024秋冬燙髮捲度推薦！水母燙、羊毛捲過渡期好整理，這款中長髮燙髮自然捲也推薦

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 髮色, 髮型, 染髮, 顯髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到柱子還是人？超準心測秒讀你的「內心狀態」

第一眼看到柱子還是人？超準心測秒讀你的「內心狀態」

不想老一歲！「5種延緩老化食物」有吃有保庇

不想老一歲！「5種延緩老化食物」有吃有保庇

PEDRO台灣限定托特包「平價夯款」一次推薦！全新微風信義店必逛

PEDRO台灣限定托特包「平價夯款」一次推薦！全新微風信義店必逛

天冷好發心臟病！營養師傳授「清血管飲食」　提醒酒一定要少喝 日星巴克「伯爵花束星冰樂」高顏值登場！漸層慕斯和茶香超療癒 秋冬保暖外套穿搭技巧！「中長版」最不挑人　層次穿搭顯瘦不厚重 2024年15款精品話題包！Miu Miu肩背包賣翻、LV CarryAll Cargo掀酷帥熱潮 星巴克今12／30限時一天「大杯買一送一」　一起迎接歲末小確幸 看到蘑菇雲還是兩隻手？測試你心理壓力有多大 星巴克「金財神」討喜到想秒收！冷水壺出經典黑「喝水都有型」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面