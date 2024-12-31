8位愛豆同款顯白髮色推薦！Sana榛果米棕超顯白、Giselle櫻花粉太仙

文／美人圈

2024接近尾聲，即將迎接嶄新的2025！而不同季節也要對應不同的髮色，只要選對髮色便能很好的襯托個人氣質！本篇盤點8款適合秋冬的女星同款髮色，Jisoo同款奶茶棕、Karina紅棕色都超顯白、Giselle更是仙到不行！想染頭髮但一直猶豫不決的，不妨往下參考偶像同款髮色吧！

2025秋冬髮色推薦

1：黑醋栗紅棕色 - Karina同款

aespa的隊長Karina近期都以紅棕色髮色進行活動，IG上也上傳了多組照片。像Karina這種膚色偏冷且很白的人，非常適合帶一點紫調的紅棕色，能增添整體的暖意，且在室內和室外都呈現不同光澤，在陽光下的紫調會更明顯，是一款顯白又顯氣色的髮色。

▲aespa Karina。（圖／IG@katarinabluu）

2：奶茶粉棕色 - 采源同款

如果不希望髮色太淺，但又想要明顯看出不是原生髮色的人，不妨試試LE SSERAFIM隊長采源的同款奶茶粉棕色，在基本的淺棕色中加入少許粉色調，讓整體看起來更加柔軟溫和，變成帶有暖意的奶茶色，非常適合秋冬。

▲LE SSERAFIM 采源。（圖／IG@_chaechae_1）

3：焦糖琥珀棕色 - Jisoo同款

Jisoo同款的焦糖棕色和采源的奶茶粉棕色看似有點類似，但焦糖棕色的「琥珀感」更強烈，且沒有粉色調在裡面，相比起來更知性一點，沒有那麼活潑可愛。這個髮色也非常不挑膚色，暖膚色染完是溫婉優雅的氣息；冷膚色染完則自帶高級知性氛圍。

▲ Jisoo。（圖／IG@sooyaaa__）

4：淡粉色 - Giselle同款

如果比較喜歡大膽、顯眼一點的造型，不妨試試aespa Giselle同款的淡粉髮色！Giselle近期以淡粉色造型進行aespa回歸活動，被粉絲譽為是最適合粉髮的人！這種帶點白金感的淡粉色在秋冬絕對會是最顯眼的，且因為飽和度不高，不是「死亡芭比粉」，所以也不用擔心會顯黑、顯黃。

▲aespa Giselle 。（圖／I@aerichandesu）

5：栗子紅棕色 - Winter同款

Winter當時以這款栗子紅棕色活動時，被許多粉絲稱為「真實版小美人魚」，表示真的太適合她！紅色調比棕色調還多的髮色，不受光線的限制，在任何場所都能夠顯得頭髮很有光澤，且直髮、捲髮、甚至是盤髮都超有高級感。

▲aespa Winter。（圖／IG@imwinter）

6：蜜糖橘棕色 - 舒華同款

蜜糖橘棕色在室內或晚上看，或許就只是一般的基本棕色，但其實帶點橘調，在陽光下會更加明顯，非常適合亞洲人，可以襯托亞洲人偏暖的膚色，讓我們整體的氣色看起來更加清澈明亮。

▲舒華。（圖／IG@yeh.shaa_）

7：榛果米棕色 - Sana同款

榛果米棕色對膚色偏黃的人來說超級友好！因為顏色帶少許灰調，飽和度、明度都較低，整體不發黃，染完後的效果真的相當顯白，也很有秋意氛圍，不管是在室內或室外都是很有質感的韓系髮色。

▲Twice Sana。（圖／IG@m.by__sana）

8：冷調灰藍色 - 宮脇咲良同款

LE SSERAFIM的成員小櫻花，去年染的灰藍色簡直就是冬季冰雪女王，染完後帶有一種高冷的氛圍，更散發出一種清新、沉穩的感覺，給人如同冬日雪景中霧氣蒸騰的冷冽之美。且灰藍色的髮絲，無論是在日光還是陰天的光線下，都能呈現出柔和而深邃的色澤，讓人感覺既神秘又優雅。

▲LE SSERAFIM 宮脇咲良。（圖／IG@39saku_chan）

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