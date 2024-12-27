海瑞溫斯頓八邊形鑽錶好時髦　繞雙圈皮錶帶、米蘭帶百搭

▲海瑞溫斯頓印記Emerald系列18K玫瑰金搭配黑色面盤的黑色小牛皮緞面雙圈錶帶款（左），18K玫瑰金錶鍊款。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

海瑞溫斯頓（Harry Winston）創辦人溫斯頓先生最鍾愛的祖母綠型寶石切工，啟發腕錶創作，打造八邊形的印記Emerald系列錶款，已成品牌經典之一，海瑞溫斯頓持續推出新色壯大陣容，最新作品為黑色面盤搭黑色緞面小牛皮錶帶或米蘭式織網錶鍊，並有18K玫瑰金或白金款式供選擇，流露低調奢華的質感。





▲海瑞溫斯頓18K白金材質印記Emerald系列鍊帶錶。

新款印記Emerald系列腕錶以美鑽凸顯出八邊形錶殼，黑色亮漆面盤也鑲一圈美鑽排成的八邊形相呼應，搭配能完美貼合手腕的18K玫瑰金或白金米蘭式織網錶鍊，摩登又華麗；另一款錶帶為黑色小牛皮緞面雙圈錶帶，繞在手腕上相當醒目，適合各種場合佩戴。





▲卡地亞運用雪花鑲嵌展現Baignoire腕錶之美。（圖／卡地亞提供）

卡地亞（Cartier）優雅法式時尚代表作Baignoire腕錶，近期新添兩款新作，以雪花式鋪鑲鑽石錶盤搭配手環式錶鍊，第一款的錶盤歷經160小時精雕細琢並鑲嵌351顆寶石，錶鍊連接之處鑲有兩顆三角形鑽石，耀眼出眾；第二款Baignoire增添繽紛色彩，鑲嵌藍寶石、海水藍寶和錳鋁榴石，冷暖色調的組合意外和諧，為經典橢圓錶注入新意。

